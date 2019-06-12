Энергореформа поможет привлечь в Украину более 70 миллиардов долларов за 10 лет, — эксперт

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Запуск рынка электроэнергии будет стимулировать создание в течение десяти лет дополнительного ВВП на сумму 72 млрд долларов. Об этом написал эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип в материале для Волны «Страх и ненависть на рынке электроэнергии».

«Реализация реформы рынка электроэнергии, в соответствии с прозрачными правилами и практиками предотвращения неконкурентных действий, способна принести стране существенную выгоду. По оценкам Украинского института будущего, реформа может стимулировать создание дополнительно 72 миллиардов долларов до 2030 года. При этом по состоянию на сегодня ежегодные потери экономики Украины от введения реформы оценены более чем в 6,5 миллиарда долларов в год», — отметил эксперт.

По мнению Прокипа, непосредственно в секторе генерации основными выгодоприобретателями станут государственные компании-«Энергоатом» и «Укргидроэнерго», которые смогут привлечь 2,9−4 млрд долларов инвестиций. Инвестиции будут направлены на строительство новых и обновление существующих мощностей, что поможет увеличить экспорт электроэнергии. По подсчетам эксперта, за семь лет (до 2027-го) экспорт возрастет более чем в пять раз.

Эксперт отметил, что энергореформа нужна не только потому, что страна взяла на себя обязательства перед международными партнерами. Реформа окажет положительное влияние на энергосектор и экономику в целом. В то время как отсрочка запуска рынка приведет к кризису в отрасли, а Украина из экспортера превратится в импортера электроэнергии.

«Эта реформа нужна не ради реформы, не только потому, что у Украины есть международные обязательства, а потому, что это непосредственно позитивно повлияет на состояние энергетического сектора и национальную экономку, а впоследствии будет ощущаться потребителями. В то же время откладывание запуска рынка на годы — банальная инфантильность. Будут продолжать накапливаться существующие проблемы, электроэнергетический сектор не будет развиваться, существующие мощности будут еще больше изнашиваться, а новые не будут строиться, и впоследствии, через 12 лет, мы превратимся в импортера электроэнергии», — прогнозирует Прокип.

Напомним, рынок электроэнергии должен заработать с 1 июля 2019 года, согласно Закону Украины «О рынке электрической энергии». Запуск рынка — обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это одно из условий программы сотрудничества с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС.

5 июня на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что рынок будет запущен вовремя.

10 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается перенести введение рынка электроэнергии на 1 июля 2020 года.

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