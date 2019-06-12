Политика

Как у Турчинова: Данилюка подняли на смех из-за дерзких черных очков (фото)

Новый секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк наведался на Донбасс в зону проведения операции Объединенных сил. В соцсетях не преминули отметить модные очки Данилюка, в которых он гулял по прифронтовой территории.

Комментаторы отмечают, что черные солнцезащитные очки любил и бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, но разница между двумя Александрами чувствуется очень сильно.

В соцсетях высказали мнение, что Данилюк пытается подражать Турчинову, но воссоздать образ получается не слишком удачно.

Напомним, Данилюк был назначен в СНБО 22 мая. В первые же дни после назначения новый секретарь Совета нацбезопасности устроил скандал и пообещал расследования.

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