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Как у Турчинова: Данилюка подняли на смех из-за дерзких черных очков (фото)
Новый секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк наведался на Донбасс в зону проведения операции Объединенных сил. В соцсетях не преминули отметить модные очки Данилюка, в которых он гулял по прифронтовой территории.
Комментаторы отмечают, что черные солнцезащитные очки любил и бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, но разница между двумя Александрами чувствуется очень сильно.
В соцсетях высказали мнение, что Данилюк пытается подражать Турчинову, но воссоздать образ получается не слишком удачно.
Напомним, Данилюк был назначен в СНБО 22 мая. В первые же дни после назначения новый секретарь Совета нацбезопасности устроил скандал и пообещал расследования.
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