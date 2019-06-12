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Под Тернополем грузовик с умершим водителем снес элетроопору и забор
Авария с неуправляемым грузовиком произошла на Тернопольщине в селе Оленовка. ДАФ протаранил забор у одного из домов, снес электроопору и посбивал деревья. К счастью, обошлось без жертв.
— Работавшая на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что 57-летний водитель, житель села Хоростков, возвращался из областного центра за рулем грузовика ДАФ, груженного щебнем, — сообщает начальник Гусятинского районного отделения полиции ГУ Национальной полиции Тернопольской области Олег Гудак. — Во время движения транспорта мужчина внезапно умер прямо за рулем. Неуправляемый грузовик съехал с дороги, протаранил электроопору и забор, чуть не въехав в один из сельских домов. Машину остановили деревья.
Причину смерти водителя должна установить судмедэкспертиза, ведется следствие.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Закарпатье пятеро лесорубов погибли в страшном ДТП. Грузовик, в котором группа ехала на лесозаготовку, сорвался с горы и упал в реку.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».