Происшествия

Под Тернополем грузовик с умершим водителем снес элетроопору и забор

Авария с неуправляемым грузовиком произошла на Тернопольщине в селе Оленовка. ДАФ протаранил забор у одного из домов, снес электроопору и посбивал деревья. К счастью, обошлось без жертв.

— Работавшая на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что 57-летний водитель, житель села Хоростков, возвращался из областного центра за рулем грузовика ДАФ, груженного щебнем, — сообщает начальник Гусятинского районного отделения полиции ГУ Национальной полиции Тернопольской области Олег Гудак. — Во время движения транспорта мужчина внезапно умер прямо за рулем. Неуправляемый грузовик съехал с дороги, протаранил электроопору и забор, чуть не въехав в один из сельских домов. Машину остановили деревья.

Причину смерти водителя должна установить судмедэкспертиза, ведется следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Закарпатье пятеро лесорубов погибли в страшном ДТП. Грузовик, в котором группа ехала на лесозаготовку, сорвался с горы и упал в реку.

Уже названа предварительная причина автокатастрофы. Грузовик мог сорваться с горной трассы вследствие непогоды. В последние дни на Закарпатье шли проливные дожди, в реках поднялся уровень воды.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter