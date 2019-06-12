Дешевый сыр только в мышеловке: зачем Бойко и Медведчук договариваются с "Газпромом"

Деньги

Недавние переговоры двух украинских оппозиционных политиков с российскими чиновниками вызвали широкий общественный резонанс. Напомним, Юрий Бойко и Виктор Медведчук посетили Россию, где повели ряд переговоров, в частности, обсуждался вопрос о возобновлении поставок российского газа в Украину. Однако экспертов и простых людей интересует, как к подобным поставкам относится президент Украины Владимир Зеленский. Определенное мнение по этому вопросу можно составить на основании заявлений членов команды нового главы государства.

В частности, во вторник, 11 июня, в прямом эфире телеканала «112 Украина» завязался диалог между представителем «Оппозиционной платформы — За жизнь», народным депутатом Нестором Шуфричем и кандидатом в народные депутаты от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», бывшим членом Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андреем Герусом.

«В пятницу в Санкт-Петербурге вторично, после встречи в Москве с Медведевым и Миллером, fakty.ua/301 268 Бойко и Медведчук договорились о том, что цена на газ для Украины может быть на 25% ниже. При заключении прямых контрактов. И это заявил руководитель „Газпрома“ Миллер», — сообщил Нестор Шуфрич.

При этом он попросил Андрея Геруса прокомментировать такие договоренности.

«На сегодняшний день в Украине работает около 800 трейдеров, из них несколько десятков активно импортируют газ. Поэтому, если господа Бойко и Медведчук договорились о какой-то цене газа, им нужно немедленно документально зафиксировать эти договоренности, подписать договор. Ведь газом могут торговать не только государственные, но частные компании. А значит, Бойко и Медведчук могут создать компанию, купить газ у „Газпрома“, поставить его в Украину и продать конечным потребителям. То есть, если действительно существуют договоренности о поставке в Украину дешевого газа, то для этого Бойко и Медведчуку не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент. Им надо просто купить газ, поставить его в Украину и продать. А мы будем аплодировать и говорить, что у вас самый дешевый газ», — заявил Андрей Герус .

В ответ Нестор Шуфрич отметил, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского призвала привлечь к ответственности Бойко и Медведчука за измену родине — по факту визитов в Россию.

«Отвечаю. Они сегодня свободные люди, они свободно перемещаются, они не арестованы, им не вручены подозрения. Поэтому пока они могут свободно заниматься бизнесом. В частности, Медведчук, который не является чиновником или депутатом, может покупать газ и продавать газ. Достаточно перейти от слов к делу. Если продаст газ украинским потребителям дешевле, то мы все увидим, какая настоящая рыночная цена», — отметил Андрей Герус.

В свою очередь Шуфрич попросил уточнить, не выступает ли Герус против прямых контрактов «Газпома» и частных компаний на поставки газа в Украину.

«Есть законодательство, которое сейчас такие контракты разрешает. Как я могу выступать против украинского законодательства? Почему такие контракты не заключаются? Возможно потому, что такой «дешевый» газ есть только на словах, а на практике его никто не хочет поставлять в Украину. Более того, если говорить о цене, то Украина всегда захочет более низкую стоимость, если действовать в интересах нашего государства. А «Газпром» всегда хочет большую цену, так как ему нужно свой газ выгодно продать. Но когда идет спор между двумя субъектами хозяйствования, всегда есть третья сторона, — независимый суд.

Так вот, Стокгольмский арбитраж принял решение о том, что «Газпром» обязан осуществлять поставки газа в Украину по цене, которая ниже, чем в предыдущем контракте. И «Нафтогаз» даже пытался купить такой газ в марте 2018 года. Но «Газпром» отказался поставлять газ по цене, утвержденной Стокгольмским арбитражем. А это, если не ошибаюсь, 5 миллиардов кубометров газа. Поэтому давайте мы для начала просто выполним решение независимого арбитража. И если «Газпром» готов его выполнять, то и Украина готова покупать газ по более низкой цене", — подытожил Андрей Герус.

Кстати, о тактике Кремля в газовом вопросе недавно рассказал директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, прокомментировав заявление главы правления «Газпрома» Алексея Миллера о том, что «самым главным и важным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа в Украину».

По его словам, этому есть простое объяснение: в России хотят, чтобы Украина тратила больше, покупая российский газ, чем получала от РФ за транзит голубого топлива. По его словам, в предыдущие годы так и было: наша страна платила России на 5 млрд долларов больше, чем получала от нее. А это 5% ВВП.

«Деньги шли из Украины в Россию. Россия становилась сильнее, Украина — слабее. Мы это изменили: через Стокгольмский арбитраж и из-за поставок газа из Европы. Теперь Россия платит за транзит почти на миллиард долларов больше, чем „Нафтогаз“ тратит на весь импортированный газ. Но Россию это не устраивает», — отметил Юрий Витренко.

Комментируя визит в Россию Бойко и Медведчука, Витренко отметил, что россияне пытаются «найти в Украине власть имущих, которые из-за своей коррумпированности и некомпетентности сделали бы то, что хочет Россия, вопреки интересам Украины».

По его словам, «дешевый газ» из России они не привезут.

«Ну и по «скидке», которую они («Газпром». — Ред.) предлагают. Сначала они завышают цену на 100% от справедливой рыночной, а потом дают «скидку» в 24%. Это на кого рассчитано? «Нафтогаз» сейчас покупает газ дешевле в Европе, чем «Газпром» предлагает «со скидкой», — добавил Витренко.

Стоит напомнить, что после визитов в Россию Бойко и Медведчука в СБУ заявили о досудебном расследовании в уголовном производстве по двум статьям Уголовного кодекса. Это посягательство на территориальную целостность государства и государственная измена.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter