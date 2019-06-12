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Европа продлит крымские санкции против России
Послы Европейского Союза решили продлить санкции против России, введенные за оккупацию Крыма. Запрет на европейские инвестиции в Крым будет действовать еще год.
Как рассказал корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter, решение постоянных представителей стран ЕС — это предварительный, но необходимый этап. Формальный документ о продлении «крымских санкций» будет подписан в ближайшие дни.
В МИД Украины приветствовали решение послов ЕС, а также прояснили позицию по поводу визита в оккупированный Крым комиссара Совета Европы Дуни Миятович. В МИД говорят, что на этом визите настаивала украинская сторона, чтобы обсудить мониторинг на оккупированных территориях. Роль России в этом процессе сводится исключительно к обязательствам государства-оккупанта.
Напомним, в марте 2019 года Европа согласовала новые санкции против России за агрессию в Азово-Черноморской акватории.
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