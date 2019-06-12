Политический спецназ: Ирина Геращенко ярко охарактеризовала команду Порошенко

Политика

Команду партии «Европейская солидарность» на внеочередных парламентских выборах 21 июля назвали политическим спецназом. Об этом в своем Facebook написала член команды, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко по итогам поездки во Львов.

Она также объяснила подобный эпитет.

По ее словам, у «Европейской солидарности» есть сильный комбат и команда опытных, мужественных, талантливых людей с позицией. В команде представлены исключительно те, кто не боится брать ответственность и идти вперед, отстаивать и бороться, ставить цель и ее достигать. В ней ветераны с радостью принимают новичков и подставляют им плечо, а новые люди добавляют силы и уверенности, что флаг будет кому нести и отстаивать.

«Во времена турбулентности, внутренних и внешних вызовов, в которые стремительно летит страна, в политике нужен спецназ», — написала Геращенко.

Напомним, одним из знаковых представителей ТОП-10 списка партии «ЕС» на выборах стала легендарный основатель медицинского батальона «Госпитальеры» и героиня публикаций «ФАКТОВ» Яна Зинкевич.

Список был утвержден на съезде партии в Киеве 9 июня.

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