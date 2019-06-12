Дошло до угроз: подробности религиозного скандала в школе под Черновцами

Происшествия

Резонансные события в Задубровской школы Заставновского района Черновицкой области сейчас обсуждает вся страна. 15-летней Кристине Велещук ее одноклассники и их родители устроили бойкот и не пустили ее на выпускной. Мама девочки утверждает: причина травли — религиозная, ведь Кристина, в отличие от остальных, ходит в Украинскую православную церковь и даже поет там на клиросе.

— После принятия Томоса и создания ПЦУ многие наши односельчане перешли в новую формацию и пытаются отобрать нашу церковь, — рассказывает мама Кристины Каролина Велещук. — А мы, прихожане УПЦ, свой храм отстаиваем. Я сюда ходила всегда, здесь венчалась, здесь крестила детей. И сын, и дочь с малых лет ходят в эту церковь. Раньше это не было ни для кого проблемой: в школе учились дети, которые ходили в церковь Киевского патриархата, и католики, и пятидесятники. То есть было так, как положено по закону: свобода вероисповедания. Но сейчас все изменилось.

Когда Кристина стала принимать участие в ночных молебнах в защиту храма, она стала в школе изгоем. Над ней смеялись, издевались, обзывали ее москалькой. Спрашивали, как она смеет молиться Богу на языке врага, а когда моя дочка показывала другим детям свой молитвослов и объясняла, что молится не на русском, а на церковно-славянском, ее никто не слушал.

Потом Иванка Петей, мама ее одноклассницы и достаточно влиятельная в нашем селе женщина, работающая в университете, написала жалобу в районо о том, что якобы завуч школы (прихожанка УПЦ) намеренно завышает оценки Кристине и занижает остальным детям, которые ходят в ПЦУ. Районный отдел образования провел проверку, правонарушений и несправедливости в системе оценивания наших детей не нашел.

Кристина закончила девятый класс с отличием. Но на выпускной, к которому она так долго готовилась и о котором мечтала, не попала: ей просто запретили идти. Сестра Иванки Петей Наталья швырнула Кристине деньги, которая та принесла, чтобы сдать на выпускной, и закричала: «Забери свої москальскі гроші. Тобі не місце серед нас».

— Мне, конечно, было больно и обидно, ведь от меня отвернулись все, с кем я раньше дружила, — делится с «ФАКТАМИ» 15-летняя Кристина Велещук. — На торжественной линейке со мной никто не разговаривал, одноклассники просто сделали вид, что меня не существует. Даже фотографироваться со мной не хотели — я попала только на один снимок, когда классная руководительница сказала мне встать со всеми рядом. В ресторан, где праздновали выпускной, мне тоже не позволили пойти. Спасибо нашим прихожанам, они меня поддержали, поздравили, сфотографировались со мной. Благодаря их помощи я смогла пережить этот день.

Однако вторая сторона конфликта утверждает: все, что говорят девочка и ее мама, — ложь.

— Это клевета, — заявила Иванна Петей. — Конфликт с Каролиной и ее дочкой Кристиной у нас длится уже год. Каролина постоянно рассказывала другим родителям, какие их дети плохие, а ее дочь хорошая. А на выпускном просто забрала Кристину и ушла с ней, даже не стала фотографироваться со всеми. Насчет ресторана мы сказали Каролине: хотите, чтобы ваша дочь праздновала со всеми, извинитесь перед родителями. И религиозные вопросы тут совершенно ни при чем.

— Кристина принимала участие во всех торжественных событиях выпускного, получила похвальную грамоту, пела, даже со мной один танец станцевала, — говорит директор Задубровской школы Владимир Кокис. — Другой вопрос, куда выпускники ходили после линейки и что между собой решали их родители. С того момента, как в селе началось противостояние из-за церкви, я много раз просил родителей: не переносите эти конфликты в школу, не накручивайте детей, не учите их враждовать на религиозной почве. Но то, что Кристине якобы запретили участвовать в выпускном, это, знаете, ОБС — одна бабка сказала. Фактов нет, доказательств — тоже. Насколько я знаю, одноклассники позвали Кристину праздновать, а ее мама отказалась. Класс пригласил священника (ПЦУ. — Авт.), и все вместе они поехали в ресторан. Хотя я на родительских собраниях просил всех, чтобы они не приглашали священников тех или иных конфессий на школьные мероприятия, ведь у нас школа отделена от религии, и незачем давать людям лишний повод для скандала.

О том, что Кристину якобы обижают или плохо к ней относятся, я не знаю. Жалоб по этому поводу на мое имя не поступало. Да, просили разобраться, посмотреть, что там к чему. Мы прошлись по классам, переговорили с учителями, и напряжение в школе было снято. А то, что это все переросло в такой конфликт между родителями, — это большой минус для всех и очень неприятно лично для меня. Если уж у них такие серьезные претензии друг к другу, пусть обращаются в суд.

— Я планирую в ближайшее время подавать иск о дискриминации моего ребенка по религиозному признаку, — говорит Каролина Велещук, не уточняя, против кого именно он будет подан. — Тем более что сейчас, когда наша ситуация стала достоянием общественности, жизни и здоровью моей дочери угрожает опасность. Одноклассницы, проходя мимо церкви, где Кристина дежурит, оскорбляли ее нецензурно и обещали разбить телефон. Некоторые односельчане настоятельно рекомендовали мне не пускать Кристину одну ходить по селу, потому что есть такие, кто собирается учинить над ней расправу за то, что ходит не в ту церковь, да еще и посмела рассказать о травле. Я очень хотела бы добиться справедливости. Не только ради дочери, но и ради других детей, которые могут попасть в подобную ситуацию и не будут знать, где искать помощи и на кого надеяться. Мы в первую очередь надеемся на Бога, на то, что Он нам поможет выстоять в этой борьбе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине с 2019 года вступил в силу и заработал закон о борьбе с буллингом — травлей. Наказания по новому закону выносятся не только обидчикам, но и их родителям. Так, в Киеве родителей школьников привлекли к ответственности за травлю ребенка.

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