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Кабмин принял необходимые решения, чтобы цены на электроэнергию не росли
Кабинет министров принял все необходимые решения для предотвращения роста цен на электроэнергию с 1 июля 2019 года, когда должен заработать рынок электроэнергии. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире винницкого телеканала «Вита», сообщает пресс-служба Кабинета министров.
«Парламент в 2017 году принял закон о рынке электроэнергии. Правительство обязано принять все меры, чтобы с 1 июля рынок заработал. Но! Нельзя допустить роста стоимости электроэнергии для людей и промышленности. Промышленность — это наш фактор роста. Мы приняли все необходимые решения, чтобы не допустить повышения цены для населения и ограничить рост для промышленности. Это правительственные решения. Независимый регулятор должен принять свои решения и окончательно утвердить то, что одобрило правительство. Тогда никаких повышений цен не будет», — цитирует Гройсмана пресс-служба.
Напомним, 5 июня Кабинет министров возложил специальные обязательства по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании «Энергоатом», «Укргидроэнерго», а также на «Укрэнерго» и операторов систем распределения.
По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, данное решение позволит не поднимать цены на электроэнергию для населения на новом рынке электроэнергии.
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