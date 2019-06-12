Политика

Определенные «группы влияния» пытаются втянуть Государственное бюро расследований (ГБР) в политические распри ради того, чтобы подорвать доверие украинцев к Бюро и получить контроль над ним с помощью его директора Романа Трубы. Об этом заявила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на ее Facebook.



«Учитывая то, что события, которые происходят сегодня в ГБР уже получили огласку и обнародованы в СМИ, я хочу сообщить следующее. В последнее время определенные неизвестные коллективу лица пытаются втянуть Бюро в политические распри и подорвать доверие к органу. Заявляю о том, что лично я аполитична, не имею отношения ни к одной политической силе», — написала она.

Варченко подчеркнула, что заместители директора ГБР и в дальнейшем будут находиться на позиции закона, соблюдении прав и свобод граждан, выполнении решений суда. Также представители Бюро не допустят ни одну группу влияния в управление органом.

«Приобретает огласку в коллективе информация, обнародованная директором ГБР на аппаратных совещаниях в ведомстве, что у него состоялась встреча с президентом Украины, который предоставил ему определенные полномочия и дал указания относительно приоритетных направлений. Уверена, что Владимир Зеленский не предоставлял полномочий Роману Трубе грубо нарушать закон, пренебрегать правами граждан и узурпировать власть. Наверное, уже какие-то новые „группы влияния“ считают, что им удастся получить контроль над Бюро, дестабилизировать его работу, втянуть в интриги и „надуть паруса“ отдельным его представителям. Не сможете!» — заявила заместитель директора ГБР.

Также Варченко призвала коллектив ГБР быть мужественными и профессиональными и не поддаваться на провокации.

«Закон на стороне здравого смысла и профессиональных людей. Несмотря на судебный запрет директору ГБР единолично принимать определенные решения, в том числе кадровые и распределение обязанностей, он опять это делает. Согласия, как уже это стало традицией, от заместителей не получено. Предложения советников не всегда бывают профессиональными. Надо брать пример с президента: если нарушу закон, то сразу уйду! Надо быть последовательным и честным, прежде всего перед собой. Поэтому призываю коллектив быть мужественными, профессиональными и всегда строго придерживаться закона!» — написала Варченко.

Фото Facebook/ol.varchenko

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