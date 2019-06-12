Ушибы позвоночника и сотрясение мозга: в Одессе пьяные дебоширы избили полицейских (фото, видео)

Происшествия

В среду, 12 июня, в Киевском районе Одессы задержали двоих мужчин, избивших полицейских.

Как сообщили в региональном главке Нацполиции, инцидент произошел накануне вечером на проспекте Небесной сотни. Там во дворе многоэтажки двое местных жителей в состоянии алкогольного опьянения нарушали покой граждан. На замечание двух участковых офицеров полиции злоумышленники оказали сопротивление правоохранителями и затеяли с ними драку.

«В ходе последней полицейским причинили телесные повреждения: закрытая черепно-мозговая травма, ушибы позвоночника и предплечья, сотрясение головного мозга», — уточнила руководитель отдела коммуникации главка Любовь Гордиевская.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Правонарушителям грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под Одессой в «пьяном» ДТП пострадал полицейский, а также о том, что в Одесской области расстреляли авто полицейских.

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