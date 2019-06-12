Политика

Руководитель СБУ Баканов объяснил российское гражданство своей жены: сеть взорвалась с новой силой

Первый заместитель главы СБУ Иван Баканов спровоцировал настоящий скандал в сети, попытавшись оправдать российское гражданство своей супруги Оксаны.

По его словам, она жила и училась в школе в Кривом Роге, однако в вуз поступила на территории России, там же во время распада СССР получила паспорт РФ. С 1998 года она живет и работает в Украине со справкой, подтверждающей право постоянного проживания в Украине и «находится в процессе оформления украинского гражданства».

Длительность процесса Баканов объяснил тем, что к процессу не подключали «фирмы», посредников и не планируют обращаться с просьбой к президенту.

В завершение первый замглавы СБУ заверил, что его жена имеет стойкую проукраинскую позицию.

Пост вызвал множество негативных реакций.

«Это захват страницы СБУ? Или снова шутка? Вы еще котиков начните постить», — возмутился записью известный волонтер Мирослав Гай, намекая на недопустимость подобных «семейных откровений» на странице спецслужбы.

Его поддержал и блогер Иван Морозов, который призвал сотрудников СБУ реагировать на подобные принуждения к «написанию чепухи» запуском красной ракеты.

Ивана Власенко не стерпела и призвала руководство СБУ не использовать где попало святые для всех слова «Слава Украине».

А Дмитрий Топчий предположил, что вскоре официальная страница СБУ превратится в страницу сериала «Санта-Барбара».

Напомним, Иван Баканов получил воинское звание лейтенанта одновременно с принятием его на службу в СБУ.

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