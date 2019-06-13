На Донбассе засекли новейшее российское оружие (фото)

Украина

На оккупированном Донбассе снова обнаружили новейший российский комплекс радиоборьбы «ТОРН», причем, согласно информации специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, его спрятали у дома мирных жителей на неподконтрольной Украине территории Донбасса. Напомним, в марте «ТОРН» засекли в районе оккупированной боевиками Ясиноватой.

Согласно оперативному отчету миссии, 11 июня комплекс «ТОРН» на шасси грузовика «КамАЗ» был обнаружен на территории населенного пункта Новогригорьевка (61 км на северо-восток от Донецка).

Комментируя информацию ОБСЕ, главный редактор сайту Informnapalm Роман Бурко напомнил, что прошлый раз комплекс был обнаружен 10 февраля 2019 года в той же Новогригорьевке. А в 2015 году российское военное оборудование было замечено на базе боевиков «Спарта» в оккупированном Донецке, а также в районе Донецкого аэропорта.

Напомним, ранее в украинской разведке констатировали, что Россия продолжает использовать оккупированные территории Донецкой и Луганской областях для испытания новых образцов вооружения и утилизации устаревших боеприпасов. А кроме того, ФСБ РФ создает в этой зоне перевалочный пункт контрабанды и наркотрафика в Европу.

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