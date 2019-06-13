- 10:15 Наживались на аренде квартир: в Киеве мошенницы обманули с полсотни человек
- 10:13 Под угрозой весь юг страны: в Украине бьют тревогу из-за кризиса в Молдове
- 10:12 Беспокоит "ватная" часть окружения президента: ведущий "1+1" объяснил, почему не пошел на выборы от "Слуги народа"
- 10:00 Робототехника и видеоблогинг: чему научат ребенка в лагере Академии профессий будущего
- 09:56 Умерла актриса, номинированная на «Оскар» за роль, которая заняла в фильме всего шесть минут
- 09:51 Угроза осталась: в Генштабе рассказали, готовится ли новый проход через Керченский пролив
- 09:46 Стало известно, когда Зеленский может встретиться с Трампом
- 09:45 Билет на концерт группы KISS в Киеве обойдется в 5 тысяч долларов: за что такие деньги
- 09:40 «Укрзалізниця» массово строит переходы жизни
- 09:38 Клопп и футболисты «Ливерпуля» получили шикарные подарки за триумф в Лиге чемпионов
- 09:32 Пока указ президента является действующим, срыва выборов никто не допустит, — замглавы ЦИК
- 09:30 Чтобы спасти жизнь смертельно больному отцу, 11-летний мальчик из Китая начал есть по пять раз в день
На Донбассе засекли новейшее российское оружие (фото)
На оккупированном Донбассе снова обнаружили новейший российский комплекс радиоборьбы «ТОРН», причем, согласно информации специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, его спрятали у дома мирных жителей на неподконтрольной Украине территории Донбасса. Напомним, в марте «ТОРН» засекли в районе оккупированной боевиками Ясиноватой.
Согласно оперативному отчету миссии, 11 июня комплекс «ТОРН» на шасси грузовика «КамАЗ» был обнаружен на территории населенного пункта Новогригорьевка (61 км на северо-восток от Донецка).
Комментируя информацию ОБСЕ, главный редактор сайту Informnapalm Роман Бурко напомнил, что прошлый раз комплекс был обнаружен 10 февраля 2019 года в той же Новогригорьевке. А в 2015 году российское военное оборудование было замечено на базе боевиков «Спарта» в оккупированном Донецке, а также в районе Донецкого аэропорта.
Напомним, ранее в украинской разведке констатировали, что Россия продолжает использовать оккупированные территории Донецкой и Луганской областях для испытания новых образцов вооружения и утилизации устаревших боеприпасов. А кроме того, ФСБ РФ создает в этой зоне перевалочный пункт контрабанды и наркотрафика в Европу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..