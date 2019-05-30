Украина

Россия прислала на Донбасс военных инструкторов и устаревшие боеприпасы "для утилизации", — разведка

Россия продолжает использовать оккупированные территории Донецкой и Луганской областях для испытания новых образцов вооружения и утилизации устаревших боеприпасов. Кроме того, ФСБ РФ создает в этой зоне перевалочный пункт контрабанды и наркотрафика в Европу.

Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, в течение мая через неконтролируемой украинской властью участок границы из России скрыто завозились новые партии оружия, боеприпасов, мин и взрывчатых веществ. При этом для транспортировки взрывоопасных грузов использовались гражданские автомобили без соответствующих знаков предупреждения.

Кроме вооружения, в подразделения 1АК и 2АК оккупационных войск прибыли группы кадровых российских военных для проведения инструкторско-методических занятий и учебных сборов с разведчиками, саперами, снайперами и личным составом других военно-учетных специальностей.

Напомним, в начале мая из России на Донбасс для выполнения «особых задач» прибыли снайперы — наемники одной из частных военных компаний.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях на группу саперов, выполнявших боевое задание в зоне ООС на Донбассе, напали боевики, при этом один из военнослужащих пропали без вести.

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