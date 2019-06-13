Спорт

Клопп и футболисты «Ливерпуля» получили шикарные подарки за триумф в Лиге чемпионов (фото)

Триумф в финальном матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (2:0) принес игрокам и тренерам «Ливерпуля» не только солидные премиальные, но и необычные подарки от руководства клуба.

Наставнику команды Юргену Клоппу и футболистам подарили 28 именных айфонов iPhone X, изготовленных из 24-каратного золота стоимостью 3,5 тысячи фунтов стерлингов (3,9 тысячи евро) каждый.

На телефонах изображены фамилии и номера футболистов «Ливерпуля», а также кубок и логотип Лиги чемпионов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что фанат «Ливерпуля» тайно погулял на вечеринке команды после триумфа в Лиге чемпионов.

Фото Getty Images, dailymail.co.uk

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