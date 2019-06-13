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- 11:03 Два хоккеиста с украинскими корнями стали обладателями Кубка Стэнли
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Два хоккеиста с украинскими корнями стали обладателями Кубка Стэнли (фото, видео)
«Сент-Луис Блюз» в седьмом решающем матче Кубка Стэнли обыграл со счетом 4:1 «Бостон Брюинз» и, выиграв серию — 4:3, впервые за 52 года существования клуба завоевал самый престижный трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Радость победителей была столь велика, что форвард «Сент-Луис Блюз» Робби Фаббри начал отмечать триумф в Кубке Стэнли еще на льду. Хоккеист прямо на площадке выпил виски. Для празднования Фаббри выбрал напиток 13-летней выдержки стоимостью 1,3 тысячи долларов за бутылку.
Отрадно, что вместе с командой успех отпраздновали два хоккеиста с украинскими корнями — 26-летний Колтон Парайко и 33-летний Тайлер Бозак.
«Сент-Луис Блюз» — обладатель Кубка Стэнли-2019
Колтон Парайко
Тайлер Бозак
Парайко и Бозак оставили компанию другим «украинцам», становившимся в разные годы обладателями Кубка Стэнли. Достаточно вспомнить Ореста Киндрачука («Филадельфия Флаерз»), Джонни Буцика («Бостон Брюинз»), Кена Данейко («Нью-Джерси Дэвилз»), Джеффа Чичруна («Питтсбург Пингвинз»), Эрика Нестеренко («Чикаго Блэк Хоукз»), Майка Крушельницкого («Эдмонтон Ойлерз») и легендарного Уэйна Гретцки («Эдмонтгон Ойлерз»), бабушка которого родилась в Тернопольской области.
И, конечно же, нельзя не отметить экс-хоккеиста сборной Украины Руслана Федотенко, побеждавшего в НХЛ с «Тампа Бэй Лайтнинг» (в 2004 году) и «Питтсбург Пингвинз» (в 2009-м).
Кстати, вне себя от счастья после триумфа «блюзменов» был американский болельщик Скотт Берри. Он сделал ставку 400 долларов еще в январе, когда «Блюз» шли на последнем месте в регулярном чемпионате, а коэффициент на их победу по итогам сезона составлял 1 к 250. В итоге Скотт выиграл 100 тысяч долларов!
«Люди говорили мне: «Как ты мог? Это одна из худших команд». А я отвечал: «В хоккее ничего нельзя предсказать», — цитирует Скотта Берри USA Today.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Финляндии стала трехкратным чемпионом мира по хоккею.
Фото Twitter «Сент-Луис Блюз», Getty Images
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