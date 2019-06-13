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Еще два танкера подверглись атаке на Ближнем Востоке
В четверг, 13 июня, в Оманском заливе были эвакуированы команды двух нефтяных танкеров. Суда подверглись атаке. Неизвестные использовали магнитные мины. Диверсия очень похода на ту, что была совершена месяц назад в Ормузском заливе у побережья ОАЭ. Тогда были атакованы четыре танкера — два саудовских нефтяных судна, танкер из ОАЭ и танкер из Норвегии. США обвинили в диверсии Иран.
Командование Пятого флота США подтверждает сведения об атаке в Оманском заливе. Сообщается, что взрывы повредили танкеры MT Front Altair и Kokuka Courageous. Моряки покинули оба судна. Их подобрали катера береговой охраны. К счастью, никто не погиб.
Иранское государственное телевидение сообщило об атаке, однако воздержалось от каких-либо комментариев. Американские и британские ударные морские группы, которые были значительно усилены после майской атаки, считают, что ответственность за новое нападение несет Тегеран.
Западные СМИ подчеркивают, что диверсия была совершена во время официального визита в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он пытается снять напряженность в регионе. На 13 июня запланирована его встреча с лидером иранского государства аятоллой Хаменеи. Не исключено, что диверсия является провокацией со стороны радикальных исламских группировок, не заинтересованных в улучшении отношений между Ираном и западными державами.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что майская диверсия едва не привела к развязыванию полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп распорядился тогда отправить в регион авианосную ударную группировку во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков, а также десантно-вертолетный корабль «Арлингтон» и зенитно-ракетный комплекс Patriot.
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