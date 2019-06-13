Бунт в Одесской колонии: выявлены факты жестокого обращения с осужденными (фото)

Происшествия

Представители уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека нашли множество нарушений в Южной исправительной колонии № 51 (Одесса), заключенные которой взбунтовались 27 мая, устроили пожар, уничтожали имущество и захватили заложников.

Возглавлял инспекцию представитель омбудсмена в южных областях страны Александр Остапенко. Мониторинговая группа отметила тяжелую социально-психологическую атмосферу в учреждении — как среди осужденных, так и сотрудников колонии.

«Во время общения осужденные жаловались на системные поборы в колонии, плохую социально-воспитательную работу, необоснованные выговоры, пренебрежительное отношение со стороны администрации и прочее. Вследствие событий, которые произошли в колонии, большинство осужденных расстроены и боятся перевода в другие учреждения исполнения наказаний», — отмечают в секретариате омбудсмена.

В ходе инспекции также выяснилось, что осужденные, находящиеся в локальных участках недостаточно обеспечены питьевой (кипяченой) водой, раздача которой происходит один раз в день, утром. В частности, на 11:50 в бачке с питьевой водой на участке № 4 ее было не более полутора литров. Осужденные и арестованные, находящиеся в медицинской части, потребляют водопроводную воду прямо из-под крана.

Отмечается, что искусственное освещение коридоров и лестниц в корпусах локальных участков недостаточно, на лестнице иногда отсутствует. Также отсутствует освещение коридора первого этажа медицинской части, в ряде помещений работает только один светильник из двух.

«Это следует расценивать как ненадлежащие условия содержания», — констатируют проверяющие. Они отмечают, что помещение дисциплинарного изолятора пока не используется вследствие его повреждения при пожаре, сопровождавшего массовые беспорядки в учреждении 27 мая этого года. Не используются помещения производственной зоны.

«По словам администрации, после отказа осужденных выходить на работу 22 мая по инициативе руководства учреждения с ними были расторгнуты договоры. Таким образом, в настоящее время, несмотря на желание осужденных приступить к работе, процесс трудовой социализации не возобновлен», — указывают мониторщики.

Неудовлетворительным признано санитарное состояние санузлов на локальных участках и в помещении медицинской части.

Перегородки и двери в туалетах не обеспечивают достаточного уровня приватности, а иногда отсутствуют. Душевые комнаты не оборудованы кабинками. Тем самым в учреждении нарушают право на приватность и достойное отношение к удерживаемым.

«Центр охраны здоровья (ЦОЗ) не осуществляет заместительную терапию для наркозависимых. Контроль и терапия для больных ВИЧ осуществляется регулярно, медицинские карты в наличии, записи в них актуальны. Однако оборудование медицинской части позволяет оказывать лишь первичную помощь. Несмотря на наличие в ЦОЗ лекарственных препаратов, осужденные массово жалуются, что им не предоставляют медикаменты по медицинским показаниям. В частности, обезболивающие и противовоспалительные средства ненаркотического ряда и другие общеупотребительные препараты. Стоматологическая помощь оказывается штатным стоматологом два раза в неделю, однако, по словам осужденных, лечение предоставляется только хирургическое - удаление зубов», — отмечают в секретариате омбудсмена.

Приводится конкретный случай: в помещении медицинской части выявлен больной с травматической ампутацией правой верхней конечности. Травма была получена им на производстве 9 апреля этого года. У него до сих пор не сняты швы. Осужденный испытывает постоянную боль, обезболивающие препараты получает нерегулярно. Медицинская помощь ему ограничивается перевязками, что квалифицировано как жестокое обращение.

В итоговом (по результатам мониторинга) документе прописано: «Ремонт в жилых помещениях учреждения производится силами и средствами осужденных, помещения общего пользования не имеют признаков даже косметического ремонта. Ремонт поврежденных от пожара и массовых беспорядков зданий и помещений не начат.

На информационных стендах отсутствует информация о правозащитных организациях, контактах секретариата Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины и его территориальных подразделений. Осужденные вообще не имеют информации о том, что у них есть возможность обжаловать действия администрации учреждения или условия содержания, обращаться к Уполномоченному по правам человека".

По результатам мониторингового визита готовится акт реагирования.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Южную исправительную колонию готовят к так называемой консервации, фактически к закрытию. Заключенных «разбрасывают» по другим колониям. Ходят упорные слухи о том, что территорию, высвободившуюся после этапирования «постояльцев», вероятнее всего, застроят.

Подобная судьба, похоже, ожидает и СИЗО в Одессе. Ранее были озвучены планы открыть в Тюремном замке отель и развлекательный центр.

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