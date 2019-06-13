Происшествия

Одесский курорт Затока закрыли на два месяца из-за бешеной кошки: как это отразится на туристах

В курортном поселке Затока на побережье Черного моря в Белгород-Днестровском районе Одесской области вводят двухмесячный карантин. Такое решение принято в разгар курортного сезона в связи с обнаружением здесь инфицированного бешенством животного.

Отметим, бешенство — вирусная смертельная инфекция, которую можно предупредить вакцинацией. Людям вирус бешенства обычно передается через укус зараженных животных. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Николаеве из-за бешеной собаки пострадали 12 человек.

Что касается Затоки, то, по словам начальника районного управления Госпотребслужбы Петра Семика, специалисты некоторое время наблюдали за обнаруженной там агрессивной кошкой, а после ее смерти провели в Одессе соответствующие анализы. Полученные результаты подтвердили, что кошка была инфицирована бешенством. По предварительной информации, пострадавших от контакта с больным животным нет.

Комиссия, которая была создана по случаю зафиксированного случая бешенства, решила ввести в Затоке карантин на два месяца. Все животные в поселке в обязательном порядке получат прививки от бешенства, препаратов для вакцинации хватает. В Затоку запрещено ввозить животных из других населенных пунктов и регионов.

Похоже, курортный сезон в Одесской области начался не слишком удачно. Черное море в районе Одессы внезапно позеленело, биологи не рекомендуют заходить в воду.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Николаеве из-за бешеного животного пострадали 12 человек.

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