В Гонконге силовики начали стрелять по протестующим: шокирующие фото и видео

Мир

Ситуация в Гонконге накалена до предела. Там уже несколько дней продолжаются массовые акции протеста, в которых участвуют более 240 тысяч человек. Они выступают против принятия закона о выдаче предполагаемых правонарушителей по запросу властей Китая. Полиция действует жестко — использует резиновые пули, дубинки, слезоточивый газ.

По последним данным, серьезно пострадали 79 человек. Их пришлось госпитализировать. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Акция протеста началась 9 июня. По данным организаторов, в тот день в ней участвовали более миллиона человек. Это была крупнейшая демонстрация протеста в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году.

До сих пор Гонконг отказывался от выдачи предполагаемых правонарушителей властям Китая, мотивируя это отсутствием прозрачности в работе органов юстиции КНР и частого применения смертной казни. Однако Пекин настаивал на принятии закона об экстрадиции.

Глава правительства Гонконга Кэрри Лам вынесла соответствующий законопроект на обсуждение депутатами Законодательного собрания Гонконга. Это и вызвало массовое недовольство местных жителей. Несмотря на массовые протесты, Лам объявила, что не откажется от спорного документа. Она призвала митингующих прекратить уличные протесты и мирно разойтись. Демонстранты, в свою очередь, выдвинули ультиматум депутатам Законодательного собрания. Они требовали, чтобы законопроект об экстрадиции был снят с повестки. В ответ грозили гражданским неповиновением.

Срок ультиматума истек 12 июня в 15:00 по местному времени (10:00 по киевскому времени). После этого толпы демонстрантов попытались прорваться к Законодательному собранию. Все они шли с зонтиками. Это символ протестов, которые охватили Гонконг в 2014 году. Их назвали тогда «Зонтичной революцией». Пять лет назад сотни тысяч жителей Гонконга на протяжении нескольких недель требовали отставки правительства и права самостоятельно избирать местные власти.

Демонстранты использовали камни и другие предметы

Полиция применила перечный газ

Жесткие действия полиции Гонконга







Дорогу протестующим преградили 5 000 полицейских. Прорваться демонстрантам не удалось. Тем не менее, они заблокировали важные транспортные артерии и правительственный квартал в Гонконге. Депутаты решили отложить обсуждение законопроекта во втором чтении.

Власти Гонконга утверждают, что полиция применила дубинки и перечный газ в ответ на действия демонстрантов. Те забрасывали полицейских камнями, бутылками и другими предметами.

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