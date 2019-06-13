В Симферополе российские силовики неожиданно заблокировали рынок: что происходит (фото, видео)

Происшествия

Вооруженные автоматами российские силовики устроили массовые репрессии в Симферополе. По свидетельству очевидцев, утром 13 июня они оцепили городской рынок «Привоз», перекрыли все входы и начали проверять документы у всех граждан «неславянской внешности». Об этом в Facebook сообщил активист Шакир Шакиров, опубликовав фото и видео с места событий.

По его информации, есть задержанные, для них у входа на рынок заблаговременно пригнали автозак.

Среди силовиков, по словам Шакирова, опознали сотрудников ОМОНа и Федеральной миграционной службы России.

Заблокированный рынок

Напомним, в апреле и мае в Симферополе и Симферопольском районе несколько раз обыскивали дома крымских татар под предлогом борьбы с запрещенным в РФ движением «Хизб-ут-Тахрир».

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