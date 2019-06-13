Гордон рассказал, чем его впечатлил Дудь

Мир

Известный российский видеоблогер Юрий Дудь, которого знают далеко за пределами РФ и на канал которого подписаны более трех миллионов человек, поразил украинского журналиста Дмитрия Гордона своей честностью, скромностью и принципиальной позицией.

По словам Гордона, он ходит, натягивая шляпы на лицо и не хочет, чтобы его узнавали.

Дудь наотрез отказался от предложения Гордона сделать с ним интервью, объясняя это желанием, «чтобы его жизнь была за завесой тайны».

Гордон признает талант и профессионализм Дудя

«Вообще Дудь — знак качества», — сказал украинский журналист в интервью «Украинской правде».

Гордон также рассказал, что приглашая его на интервью в любую европейскую столицу, Дудь предложил ему оплатить расходы по перелету и гостинице, не принимая отказ и говоря, что для него такой подход принципиален.

После интервью, по словам Гордона, он хотел сделать российскому блогеру подарок, но тот отказался.

«Когда вышло интервью, я очень хотел сделать ему подарок. Я хотел подарить ему или часы, или iPad, или компьютер, или iPhone. Наотрез. Он сказал: «Вы меня этим обидите», — рассказал Дмитрий Гордон.

Напомним, в интервью Юрию Дудю Гордон открыто заявил о том, что Россия развязала войну в Украине и указал на преступления российской власти. Между тем, популярный российский видеоблогер дерзкой улыбкой отреагировал на слова Гордона о том времени, когда Россия вернет Украине Крым.

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