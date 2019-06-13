- 13:14 Вынесла на себе: погибшая в пожаре в одесской психбольнице медсестра спасла 52 человека
- 13:08 Жара наступает: что пить, есть и как одеваться при температуре за 30
- 13:01 Сепаратистов вылавливали по подвалам: боец "Азова" рассказал, как удалось освободить Мариуполь
- 12:48 Гордон рассказал, чем его впечатлил Дудь
- 12:48 Стеклянный пол смотровой площадки на 103-м этаже небоскреба в Чикаго треснул под ногами туристов
- 12:46 «Похороним ваших близких»: на оккупированном Донбассе людям запретили копать могилы
- 12:41 На украинских АЗС может возникнуть дефицит топлива: что происходит
- 12:34 Хотел лишить воды Харьков и Лозовую: СБУ задержала диверсанта со взрывчаткой
- 12:29 В Симферополе российские силовики неожиданно заблокировали рынок: что происходит
- 12:21 В Ужгороде сожгли авто заммэра: фото сгоревшей машины
- 12:20 Подруга Бари Алибасова рассекретила скандал в группе «На-На» и рассказала о шокирующих поступках сына продюсера
- 12:11 Зеленский убрал из делегации в Гаагу замминистра, заявившего, что глава АП Богдан попадает под люстрацию
Гордон рассказал, чем его впечатлил Дудь
Известный российский видеоблогер Юрий Дудь, которого знают далеко за пределами РФ и на канал которого подписаны более трех миллионов человек, поразил украинского журналиста Дмитрия Гордона своей честностью, скромностью и принципиальной позицией.
По словам Гордона, он ходит, натягивая шляпы на лицо и не хочет, чтобы его узнавали.
Дудь наотрез отказался от предложения Гордона сделать с ним интервью, объясняя это желанием, «чтобы его жизнь была за завесой тайны».
Гордон признает талант и профессионализм Дудя
«Вообще Дудь — знак качества», — сказал украинский журналист в интервью «Украинской правде».
Гордон также рассказал, что приглашая его на интервью в любую европейскую столицу, Дудь предложил ему оплатить расходы по перелету и гостинице, не принимая отказ и говоря, что для него такой подход принципиален.
После интервью, по словам Гордона, он хотел сделать российскому блогеру подарок, но тот отказался.
«Когда вышло интервью, я очень хотел сделать ему подарок. Я хотел подарить ему или часы, или iPad, или компьютер, или iPhone. Наотрез. Он сказал: «Вы меня этим обидите», — рассказал Дмитрий Гордон.
Напомним, в интервью Юрию Дудю Гордон открыто заявил о том, что Россия развязала войну в Украине и указал на преступления российской власти. Между тем, популярный российский видеоблогер дерзкой улыбкой отреагировал на слова Гордона о том времени, когда Россия вернет Украине Крым.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"