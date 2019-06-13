Мир

Цены на нефть взлетели после атаки на танкеры у побережья Ирана

В четверг, 13 июня, цены на нефть на мировом рынке подскочили сразу на 4 процента и превысили 62 доллара за баррель (марка Brent). Произошло это сразу после атаки на два танкера в Оманском заливе. Как уже сообщали «ФАКТЫ», одно нефтяное судно затонуло — MT Front Altair. Танкер ходил под флагом Маршалловых островов, но принадлежал норвежской компании Frontline.

Она сообщила, что судно загрузилось нефтью — 75 тысяч тонн — в Катаре и направлялось в Тайвань. По оценке, экспертов, убытки компании превысили 30 миллионов долларов.

Танкер MT Front Altair

Члены команды танкера — 23 моряка — спаслись. Их подобрало судно Hyundai Dubai. Они рассказала, что на танкере прогремели три взрыва, затем начался пожар.

Kokuka Courageous зарегистрирован под флагом Панамы. На этом танкере прогремел один взрыв. Судно остается на плаву. Команда покинула его, 21 моряка подобрало судно Vessel Coastal Ace. Власти Ирана заявили, что все 44 спасенных доставлены в порт Джаск.

Танкер Kokuka Courageous

В четверг, 13 июня, премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретился в Тегеране с лидером иранского государства аятоллой Хаменеи. Есть основания считать, что диверсия в Оманском заливе преследовала своей целью сорвать эти переговоры. Танкеры были атакованы в 25 милях от побережья Ирана. Они везли нефть, которая предназначалась японским компаниям.

Американские и британские военные корабли, находящиеся на Ближнем Востоке, приведены в состояние повышенной боевой готовности. В Вашингтоне и Лондоне считают, что ответственность за атаки несет Иран. В Тегеране эти обвинения отвергают.

Диверсия была совершена спустя месяц после похожей атаки на четыре танкера в Ормузском заливе у побережья ОАЭ.

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