Львовский авиазавод оштрафовали на 3 миллиона гривен за непоставленные истребители

Происшествия

Львовский авиазавод оштрафован на крупную сумму. Как сообщает Военная прокуратура Западного региона Украины (Львов), с ее подачи Хозяйственный суд Киева принял решение о взыскании с государственного предприятия «Львовский государственный авиационно-ремонтный завод» в государственный бюджет Украины 2,9 миллиона гривен.

— В марте 2018 года Министерство обороны и данный завод заключили договор о модернизации двух самолетов МиГ-29. В связи с нарушением сроков выполнения работ исполнитель должен был заплатить штраф. Однако завод этого не сделал. Реагируя на нарушение и действуя в интересах Министерства обороны, мы заявили иск о взыскании штрафа за просроченный срок модернизации военной техники, — пояснила военная прокуратура.

Напомним, что в 2018 году украинские военные летчики получили модернизированные истребители МиГ-29МУ1. Самолеты были усилены мощной радиолокационной станцией, а также системой спутниковой навигации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что прикарпатские бизнесмены украли 6 миллионов гривен на строительстве оборонных сооружений на Донбассе. Военной прокуратурой Западного региона Украины (Львов) открыто уголовное производство.

«ФАКТЫ» также писали, что во Львове правоохранители установили факт хищения со склада одной из воинских частей военного имущества на сумму более 4,5 миллиона гривен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter