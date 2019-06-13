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Изменения в правилах футбола: что нужно знать (фото)
Начиная с пяти часов утра 25 июня, в мировом футболе вступили в силу изменения в правилах игры, принятые в начале марта на 133-м ежегодном собрании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) в шотландском Абердине. Напомним, что любые изменения в правила футбола может вносить только IFAB, в состав которого входят четыре представителя ФИФА и четыре делегата от Великобритании, направленные Англией, Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией.
Итак, что же изменилось? «Случайной игры» рукой в штрафной площадке отныне не существует: любое касание мяча рукой футболистами атакующей команды считается нарушением правил («не видел», маленькое расстояние, рикошет — неважно).
Чтобы избежать затягивания игрового времени, отныне футболист, которого меняют, должен отправиться за ближайшую к нему линию аута, а не идти через все поле к скамейке запасных.
Уточнены правила о наказании желтыми и красными карточками представителей команд за неспортивное поведение в технической зоне (тренеры, врачи, администраторы). Отныне официальные лица, как и футболисты, наказываются желтыми и красными карточками, если арбитр найдет для этого основания.
При исполнении пенальти голкиперам достаточно стоять только одной ногой на линии ворот, а не двумя, как было раньше.
Отменено правило, согласно которому мяч должен покинуть штрафную площадку при ударе от ворот, прежде чем его коснется другой игрок команды.
Вступили в силу изменения, касающиеся активного участия игроков атакующей команды в построении стенки. Теперь им будет запрещено это делать. Футболисты команды, исполняющей штрафной удар, должны находиться как минимум на расстоянии одного метра от стенки, которую выстраивает защищающаяся сторона.
В некоторых ситуациях после попадания мяча в арбитра будет назначаться спорный мяч. Эпизод не может продолжаться, если попавший в судью мяч повлиял на ход поединка. К примеру, один игрок атакует, другой обороняется, а судья находится между ними. Если мяч, коснувшись рефери, попадает далее в ноги форварду, нужно назначить спорный мяч, тем более, если был забит гол.
Кстати, есть изменение, и касающееся начального жребия. Если раньше капитан выигрывал жребий и выбирал, какие ворота будет защищать его команда, то сейчас можно выбирать между начальным ударом или воротами.
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Фото Getty Images
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