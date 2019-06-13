Происшествия

Под Николаевом в смертельное ДТП попал санитарный автобус: фото с места происшествия

Трагедия произошла 12 июня, около 16:05, на 124-м км автодороги Одесса — Мелитополь — Новоазовск, возле села Половинки Березанского района Николаевской области. По предварительным данным, 66-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Водитель погиб на месте, а четверо пассажиров получили телесные повреждения и доставлены в больницу. Сведения о ДТП внесены в Единый учет по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло смерть или причинило тяжкое телесное повреждение».

Как оказалось, микроавтобус принадлежит Николаевскому областному онкодиспансеру.

Руководитель пресс-службы Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Юрий Багрянцев сообщил «ФАКТАМ», что в этот день водитель автобуса без ведома главврача медучреждения выехал из Николаева в одесском направлении.

Все четыре пассажирки автобуса (возраст — от 36 до 39 лет) получили различные травмы и находятся в больнице скорой медпомощи Николаева. Их состояние — средней тяжести.

По одной из версий, причиной аварии стал разрыв заднего колеса. Однако точную причину должна установить экспертиза.

Правоохранители просят граждан, которые стали свидетелями ДТП, могут предоставить записи с видеорегистраторов, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12, или позвонить по номерам: (099) 288−21−01, (093) 530−72−99.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в тот же день, 12 июня, под Полтавой на ходу загорелся автобус, в котором ехали 26 пассажиров. Машина полностью сгорела в считаные минуты.

А на трассе Львов — Тернополь вечером в субботу, 8 июня, произошла авария с участием сразу 5 авто.

«ФАКТЫ» также писали о ДТП с грузовиком в Тернопольской области: ДАФ протаранил забор у одного из домов, снес электроопору и посбивал деревья. Позже выяснилось, что водитель умер за рулем.

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