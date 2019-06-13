Мир

ЕС готовит Путину неприятный сюрприз за выдачу российских паспортов на Донбассе

Брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщил, что Европейский Союз планирует ввести новые санкции против России за незаконную выдачу российских паспортов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом он написал в Twitter .

«Довольно много о России в проекте выводов участников саммита ЕС. Призыв освободить 24 моряков, захваченных возле Керченского пролива, непризнание незаконно выданных российских паспортов и призыв возобновить переговоры по минским соглашениям», — отметил Йозвяк.

По информации Deutsche Welle, ожидается, что на саммите ЕС 20−21 июня в Брюсселе будет согласована стратегическая повестка дня ЕС на 2019−2024 годы и решен вопрос о продлении санкций против РФ, срок которых истекает 31 июля.

Как сообщали «ФАКТЫ», CША также не намерены признавать российские паспорта, о выдаче которых жителям оккупированного Донбасса заявил президент России Владимир Путин.

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