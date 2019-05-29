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«Провокационный шаг»: США не собираются признавать российские паспорта, выданные на Донбассе и в Крыму
CША не намерены признавать российские паспорта, о выдаче которых гражданам Украины на неподконтрольных украинской власти районах Донбасса распорядился президент России Владимир Путин. Об этом на брифинге заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
В комментарии Радио Свобода Волкер назвал действия РФ «провокативным шагом» и выразил сомнение в том, что украинцы, которые и так «достаточно страдают от российской оккупации на Донбассе», массово пойдут за псевдопаспортами.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, что на оккупированных территориях Донбасса среди пенсионеров пропал ажиотаж по поводу получения паспортов России, поскольку они поняли, что российскую пенсию им платить не будут. Ранее сообщалось, что распиаренные паспорта России для украинцев, документы на оформление которых начали принимать у жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, будут иметь территориальные ограничения.
Тем временем у Путина приступили уже к реализации проекта по «паспортизации» жителей Приднестровья.
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