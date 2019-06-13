Происшествия

В кафе под Киевом на подростков напали с ножом: видео с места происшествия

В Глевахе Киевской области в кафе с ножом напали на двух подростков. Одного из пострадавших пришлось госпитализировать. Видео нападения опубликовали в Facebook-сообществе «Киев Оперативный».

«Вследствие неизвестного пока конфликта были избиты и ранены ножом двое несовершеннолетних. Нападавшие скрылись с места ЧП», — уточнили в соцсети.

На записи с камер наблюдения видно, что разнять драку пытались девушки-официантки. Они старались сдерживать дерущихся, а после этого вызвали медиков и полицию.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 8 марта в центре Одессы, на пересечении улиц Дерибасовской и Екатерининской, решила «выяснить отношения» группа посетителей заведения «Laila». Конфликт на этнической почве перерос в драку, а затем — в поножовщину.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter