26.30 / 26.57 29.62 / 30.06
Киев: +30
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В кафе под Киевом на подростков напали с ножом: видео с места происшествия

15:45 13 июня 2019 195
Кафе
Инф. «ФАКТОВ»

В Глевахе Киевской области в кафе с ножом напали на двух подростков. Одного из пострадавших пришлось госпитализировать. Видео нападения опубликовали в Facebook-сообществе «Киев Оперативный».

«Вследствие неизвестного пока конфликта были избиты и ранены ножом двое несовершеннолетних. Нападавшие скрылись с места ЧП», — уточнили в соцсети.

На записи с камер наблюдения видно, что разнять драку пытались девушки-официантки. Они старались сдерживать дерущихся, а после этого вызвали медиков и полицию.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 8 марта в центре Одессы, на пересечении улиц Дерибасовской и Екатерининской, решила «выяснить отношения» группа посетителей заведения «Laila». Конфликт на этнической почве перерос в драку, а затем — в поножовщину.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины