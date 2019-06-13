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В кафе под Киевом на подростков напали с ножом: видео с места происшествия
В Глевахе Киевской области в кафе с ножом напали на двух подростков. Одного из пострадавших пришлось госпитализировать. Видео нападения опубликовали в Facebook-сообществе «Киев Оперативный».
«Вследствие неизвестного пока конфликта были избиты и ранены ножом двое несовершеннолетних. Нападавшие скрылись с места ЧП», — уточнили в соцсети.
На записи с камер наблюдения видно, что разнять драку пытались девушки-официантки. Они старались сдерживать дерущихся, а после этого вызвали медиков и полицию.
Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 8 марта в центре Одессы, на пересечении улиц Дерибасовской и Екатерининской, решила «выяснить отношения» группа посетителей заведения «Laila». Конфликт на этнической почве перерос в драку, а затем — в поножовщину.
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