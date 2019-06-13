Спорт

Криштиану Роналду – лишь 20-й: названы самые дорогие футболисты мира

Чемпион мира в составе сборной Франции, 20-летний нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе (на фото) назван самым дорогим футболистом планеты по версии CIES Football Observatory. Его стоимость оценивается в 252,32 млн евро.

В топ-10 самых дорогих футболистов мира вошли также: египтянин Мохамед Салах («Ливерпуль», 219,6 млн евро), англичанин Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», 207,9), аргентинец Лионель Месси («Барселона», 167,4), англичанин Джейдон Санчо («Боруссия» Д., 159,46), сенегалец Садио Мане («Ливерпуль», 157,8), англичанин Харри Кейн («Тоттенхэм», 155,2), бразилец Роберто Фирмино («Ливерпуль», 144,2), француз Антуан Гризманн («Атлетико», 143,8) и немец Лерой Сане («Манчестер Сити», 137,1).

Интересно, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду из «Ювентуса» занял лишь 20-е место (118,1 млн евро).

Отмечается, что исследовательский центр сформировал список, применив при оценке эксклюзивный алгоритм, учитывающий возраст, позицию, выступления на клубном и национальном уровнях (частота появления на поле и голы), успехи клубов и сборных, уровень чемпионата.

Кстати, Килиан Мбаппе достиг отметки «100 голов за карьеру» (в матче отбора к Евро-2020 Андорра — Франция — 0:4) раньше, чем Криштиану Роналду и Лионель Месси. Французу это достижение покорилось в 20 лет и 173 дня, аргентинцу — в 22 лет и 97 дней, португальцу — в 22 года и 356 дней.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду приобрел самый дорогой автомобиль в мире.

Фото Getty Images



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