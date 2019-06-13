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Российский военный выдал участие своей бригады в захвате Крыма (фото)
Волонтеры международного сообщества InformNapalm нашли доказательства участия в операции захвата Крыма еще одной воинской части ВС РФ — 41-й бригады ракетных катеров, в/ч 72 165. Ранее они обнаружили доказательства участия в военной агрессии против Украины личного состава 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей Черноморского флота РФ.
На этой фотографии российские моряки, которые служили на малом ракетном корабле «Мираж». Этот корабль входит в состав 166-го Новороссийского дивизиона малых ракетных кораблей 41-й бригады ракетных катеров (номер в/ч бригады 72 165). Все они принимали участие в операции захвата Крыма и получили за это награды от министерства обороны РФ.
На фото слева направо: Александр Денисенко, Алексей Барабаш, Александр Головань.
На основе данных из профиля соцсети установлено: Головань Александр Сергеевич,
Денисенко Александр Николаевич. По данным профиля социальной сети, дата рождения
Барабаш Алексей Иванович. На основе данных страниц соцсети установлено: дата рождения
Удостоверения к медалям за оккупацию Крыма военным 41-й бригады ракетных катеров подписывал капитан 1-го ранга Александр Вячеславович Толмачев, который в 2015 году завершил свою военную службу.
Генеральная прокуратура Украины подозревает его в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.
Как сообщали «ФАКТЫ», волонтерами Inform Napalm были найдены доказательства участия в захвате украинского Крыма военнослужащих из состава 197-й бригады десантных кораблей ЧФ РФ. Также расследователи из InformNapalm вычислили личность боевика, участвовавшего в войне на Донбассе на стороне российско-оккупационных войск. Примечательным стал тот факт, что до Донбасса он успел засветиться при вторжении российских военных в Крым, а еще раньше — в российской операции в Абхазии.
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