В Киеве закрыли стеклянный мост: названа причина

Происшествия

В Киеве на сутки ограничен доступ на новый пешеходно-велосипедный мост, что необходимо для осуществления там технологических работ. В своем Facebook мэр Киева Виталий Кличко объяснил, что это необходимо, чтобы «улегся» гусасфальт — покрытие моста и отошла лишняя крошка, которую необходимо убрать. Мост помоют и почистят, после чего нанесут пластиковую разметку.

Кроме того, Кличко анонсировал замену защитной пленки на стеклянных элементах моста, которая пострадала от вандалов, на слой защитного супербронированного стекла.

«Стеклянные элементы на мосту останутся. Они абсолютно безопасны», — заверил глава столицы.

Напомним, ранее создатели пешеходно-велосипедного моста признали, что ошиблись в расчетах, и не учли поведения вандалов, пытавшихся умышленно испортить его покрытие.

Тем временем в Чикаго под ногами туристов треснул стеклянный пол смотровой площадки на самом высоком небоскребе города.

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