В Беларуси казнили осужденного за убийство трех человек

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В Беларуси расстреляли осужденного за убийство троих человек Александра Жильникова. Правозащитники сообщают, что пока неизвестна судьба второго фигуранта дела — Вячеслава Сухарко, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Так, еще 30 мая адвокат была на свидании с Жильниковым, где они составляли жалобу в Генеральную прокуратуру страны на рассмотрение дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 13 июня она отправилась в СИЗО № 1, чтобы продолжить работу по жалобе, однако, там ей сказали, что Александр Жильников «убыл по приговор», то есть был расстрелян.

В то же время, в Комитете ООН по правам человека на рассмотрении находится индивидуальное обращение Жильникова, которое было зарегистрировано 24 декабря 2018 года за номером 3082/2018.

Комитет обращался к властям Беларуси с просьбой о принятии временных мер и не приводить в исполнение смертный приговор до рассмотрения обращения осужденного комитетом.

Жильников и его подельник Вячеслав Сухарко в декабре 2015 года зверски убили в Минске молодого парня и его девушку. После задержания стало известно, что мужчины также причастны к убийству жителя Колодищей, который сдавал комнату в своем доме одному из них.

Как писали «ФАКТЫ», в конце 2018 года в Беларуси расстреляли 31-летнего осужденного Семена Бережного, одного из четырех фигурантов дела о «черных риелторах», которые, по данным следствия, убили шесть человек.

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