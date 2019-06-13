- 17:42 Ну и ножки: Леся Никитюк взбудоражила сеть пикантным фото
- 17:42 В деле харьковских каннибалов внезапно появился новый свидетель
- 17:34 В Беларуси казнили осужденного за убийство трех человек
- 17:29 В ответ на открытие второго фронта Германия обрушила на Великобританию крылатые ракеты «Фау-1»
- 17:26 Реформа рынка электроэнергии стартует вовремя, – Трохимец
- 17:24 Дело Мамаева и Кокорина: суд вынес новое решение
- 17:14 «Публичная клевета»: в России хотят запретить сериал «Чернобыль» от HBO
- 17:13 Чудом остался жив: в Хмельницкой области мужчина забил себе в голову два гвоздя
- 17:09 Легкий рецепт ягодного зефира: советы кондитера
- 17:07 Инициатор декоммунизации Вятрович присоединился к партии Порошенко
- 17:03 Даша Астафьева засветилась в метро
- 16:56 В Украине провели успешные испытания мощного ракетного комплекса "Ольха"
В Беларуси казнили осужденного за убийство трех человек
В Беларуси расстреляли осужденного за убийство троих человек Александра Жильникова. Правозащитники сообщают, что пока неизвестна судьба второго фигуранта дела — Вячеслава Сухарко, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Так, еще 30 мая адвокат была на свидании с Жильниковым, где они составляли жалобу в Генеральную прокуратуру страны на рассмотрение дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 13 июня она отправилась в СИЗО № 1, чтобы продолжить работу по жалобе, однако, там ей сказали, что Александр Жильников «убыл по приговор», то есть был расстрелян.
В то же время, в Комитете ООН по правам человека на рассмотрении находится индивидуальное обращение Жильникова, которое было зарегистрировано 24 декабря 2018 года за номером 3082/2018.
Комитет обращался к властям Беларуси с просьбой о принятии временных мер и не приводить в исполнение смертный приговор до рассмотрения обращения осужденного комитетом.
Жильников и его подельник Вячеслав Сухарко в декабре 2015 года зверски убили в Минске молодого парня и его девушку. После задержания стало известно, что мужчины также причастны к убийству жителя Колодищей, который сдавал комнату в своем доме одному из них.
Как писали «ФАКТЫ», в конце 2018 года в Беларуси расстреляли 31-летнего осужденного Семена Бережного, одного из четырех фигурантов дела о «черных риелторах», которые, по данным следствия, убили шесть человек.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...