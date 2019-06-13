Политика

Восемь активистов ОО «Солідарна Справа Громад» по результатам праймериз попали в первую 50-ку избирательного списка партии «Европейская Солидарность». Об этом сообщил член политсовета партии, журналист Виталий Гайдукевич.

«Наша ОО „Солідарна Справа Громад“ презентовала партии „Европейская Солидарность“ результаты опроса, в частности, относительно списков кандидатов в народные депутаты и по мажоритарным округам. Нам приятно, что подписанный меморандум реализуется не только на основе идеологии, но и присутствием в списках наших активистов. По результатам праймериз в первую полусотню попали восемь человек», — подчеркнул Гайдукевич.

«Я думаю, что во второй 50-ке будет больше представителей общественной организации, добавятся также мажоритарщики, которые будут идти по 13-му и 14-му избирательным округам. Наших активистов начнем представлять с завтрашнего дня. Расскажем отдельно о каждом из них, почему именно этот человек идет от партии «Европейская Солидарность», его историю, а также почему данного кандидата выдвинула «Справа Громад», — отметил Гайдукевич.

Член политсовета партии, «голос» львовского Майдана, волонтер София Федина отметила, что в списке партии много новых людей, которые никогда не были депутатами парламента, однако каждый на своем месте работал ради украинского народа и украинского государства.

«Для меня особенно приятно, что партия „Европейская Солидарность“ активно воплощает практику европейских политических сил и в проходной части списка более 30 процентов — женщины», — также отметила София Федина.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что партия «Европейская Солидарность» обнародовала первую 50-ку избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах 21 июля.

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