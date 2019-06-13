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Сын экс-вратаря сборной России по хоккею убил мать на глазах младшего брата (фото)
Жена бывшего вратаря СКА и сборной России, а сейчас тренера вратарей СКА Максима Соколова убита под Санкт-Петербургом, сообщает «Нева-Спорт».
По информации издания, преступление совершил старший сын тренера — 18-летний голкипер СКА-1946, которого также зовут Максим (на фото). За помощью к соседям побежал младший сын Соколова.
Как сообщает телеграм-канал Baza, младший сын Соколова — 15-летний Арсений — сумел спастись из дома. Он сейчас находится под наблюдением врачей: у мальчика глубочайший шок.
Дом Максима Соколова находится в поселке Романовка во Всеволожском районе Ленинградской области. Днем из коттеджа выбежал 15-летний Арсений и сразу бросился к соседям. Он кричал, что его старший брат сошел с ума и убивает маму. Все вместе кинулись обратно и увидели на полу прихожей лежащее тело супруги Максима Соколова, а рядом — истекающего кровью его старшего сына, названного в его честь, — 18-летнего Максима. Он пытался покончить с собой.
Арсений, увидев мать, попытался добить брата и, выхватив нож, несколько раз ударил Максима им в грудь. Тот выжил — и сейчас находится в реанимации. Мальчик рассказал, что он слушал музыку, когда в комнату неожиданно вошел брат. У него в руках был нож, и он буднично сказал: «Сейчас я тебя убью». Мальчик успел сбежать к соседям.
47-летний Максим Соколов-старший — чемпион России 2004 года и обладатель Кубка европейских чемпионов-2005 в составе «Авангарда», член олимпийской сборной команды России на Олимпиаде в Турине и вице-чемпион мира 2002 года.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что убийцам призера Олимпийских игр вынесли суровый приговор.
Фото Instagram
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