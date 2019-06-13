Политика

Не только «Юзик»: еще один известный комик собрался в Раду от «Слуги народа»

Известный украинский комик Сергей Сивохо будет баллотироваться в Верховную Раду Украины от партии «Слуга народа» по мажоритарному округу № 49.

Об этом сообщает UNN со ссылкой на собственные источники.

В то же время сам Сивохо пока прямо не подтвердил эту информацию, но опубликовал в своем Facebook следующую запись:

Отметим, что округ № 49 находится в Донецкой области. Центром округа является город Константиновка. Сам Сивохо родом из Донецка.

Карьеру комика Сивохо начал в «Клубе веселых и находчивых», участвовал в донецкой команде «ДПИ», а также в сборной «Дрим-Тим», «Сборная СНГ» и других.

В 2000-х вел несколько телевизионных шоу.

Также стоит отметить, что Сивохо был членом жюри в юмористическом проекте «Квартала 95» «Лига смеха».

Как писали «ФАКТЫ», 9 июня партия «Слуга народа» на съезде решила выдвинуть 199 кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам. В обнародованных списках значатся в т. ч. актер Юрий Корявченков (сценическое имя «Юзик», намерен баллотироваться по мажоритарному округу № 31 в Кривом Роге), журналист Александр Дубинский (округ № 94 в Киевской области), блогер Максим Бужанский (округ № 94 в Днепре), адвокат Татьяна Романцева (округ № 48 в Краматорске), военный Леонид Герасименко (округ № 64 в Житомире), врач-анестезиолог Максим Пребийнис (округ № 211 в Киеве).

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