- 22:06 В России указали на схожесть Зеленского с Путиным
- 21:17 Не только «Юзик»: еще один известный комик собрался в Раду от «Слуги народа»
- 20:47 Украина — Южная Корея: онлайн-трансляция финала ЧМ-2019 в Польше
- 20:43 День медика в Украине: дата и история праздника
- 20:40 Под Одессой бешеная кошка покусала двоих человек
- 20:11 В Виннице жестоко избили однопартийца Гриценко
- 19:58 Жителей Киева предупредили о сильном загрязнении воздуха (список улиц)
- 19:47 Сын экс-вратаря сборной России по хоккею убил мать на глазах младшего брата
- 19:39 В Днепре устроили самосуд над мужчиной, который воровал телефоны у детей
- 19:32 Россия внезапно предложила Украине мировое соглашение в разбирательстве с «Газпромом»: что об этом известно
- 19:28 Украина – Южная Корея: где смотреть онлайн финал ЧМ-2019 в Польше
- 19:24 Трамп стал посмешищем в соцсетях, назвав Чарльза «принцем китов» вместо принца Уэльского
Не только «Юзик»: еще один известный комик собрался в Раду от «Слуги народа»
Известный украинский комик Сергей Сивохо будет баллотироваться в Верховную Раду Украины от партии «Слуга народа» по мажоритарному округу № 49.
Об этом сообщает UNN со ссылкой на собственные источники.
В то же время сам Сивохо пока прямо не подтвердил эту информацию, но опубликовал в своем Facebook следующую запись:
Отметим, что округ № 49 находится в Донецкой области. Центром округа является город Константиновка. Сам Сивохо родом из Донецка.
Карьеру комика Сивохо начал в «Клубе веселых и находчивых», участвовал в донецкой команде «ДПИ», а также в сборной «Дрим-Тим», «Сборная СНГ» и других.
В 2000-х вел несколько телевизионных шоу.
Также стоит отметить, что Сивохо был членом жюри в юмористическом проекте «Квартала 95» «Лига смеха».
Как писали «ФАКТЫ», 9 июня партия «Слуга народа» на съезде решила выдвинуть 199 кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам. В обнародованных списках значатся
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!