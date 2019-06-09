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Стало известно, кто пойдет в Раду по мажоритарке от «Слуги народа»
Партия «Слуга народа» на съезде в воскресенье, 9 июня, решила выдвинуть 199 кандидатов в народные депутаты по одномандатным (мажоритарным). В обнародованных списках значатся
Выступая на съезде партии, ее лидер Дмитрий Разумков констатировал, что во время работы над списками кандидатов президентской команде «попытались представить кандидатами по округам тех, кто не соответствуют нашим принципам и подходам». Поэтому он призвал журналистов и общественных активистов помочь в «чистке» списка. Сделать это можно до 8 июля.
Тогда состоится второй этап съезда, на котором ожидается «жаркая дискуссия», в первую очередь, по кандидатам в округах.
Отметим, что накануне съезда партии Владимира Зеленского в интернете появилось несколько сообщений из разных регионов Украины о том, что на местах за выдвижение по мажоритарным одномандатным округам в местных штабах «Зе!Команды» требуют от 300 тысяч до 2 миллионов долларов.
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