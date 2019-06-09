Политика

Стало известно, кто пойдет в Раду по мажоритарке от «Слуги народа»

Партия «Слуга народа» на съезде в воскресенье, 9 июня, решила выдвинуть 199 кандидатов в народные депутаты по одномандатным (мажоритарным). В обнародованных списках значатся в т. ч. актер Юрий Корявченков (сценическое имя «Юзик», намерен баллотироваться по мажоритарному округу № 31 в Кривом Роге), журналист Александр Дубинский (округ № 94 в Киевской области), блогер Максим Бужанский (округ № 94 в Днепре), адвокат Татьяна Романцева (округ № 48 в Краматорске), военный Леонид Герасименко (округ № 64 в Житомире), врач-анестезиолог Максим Пребийнис (округ № 211 в Киеве).

Выступая на съезде партии, ее лидер Дмитрий Разумков констатировал, что во время работы над списками кандидатов президентской команде «попытались представить кандидатами по округам тех, кто не соответствуют нашим принципам и подходам». Поэтому он призвал журналистов и общественных активистов помочь в «чистке» списка. Сделать это можно до 8 июля.

Тогда состоится второй этап съезда, на котором ожидается «жаркая дискуссия», в первую очередь, по кандидатам в округах.

Отметим, что накануне съезда партии Владимира Зеленского в интернете появилось несколько сообщений из разных регионов Украины о том, что на местах за выдвижение по мажоритарным одномандатным округам в местных штабах «Зе!Команды» требуют от 300 тысяч до 2 миллионов долларов.



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