Происшествия

В Харькове строительный забор обрушился на женщину с ребенком: видео и детали с места

В Харькове на улице Бакулина металлический забор упал на прохожих. Пострадала женщина, которая шла по тротуару с детской коляской.

Инцидент произошел 13 июня около 16:00. В этом месте расположено здание Научно-исследовательского института экологических проблем. Об этом говорится в Facebook-сообществе UA: Харків.

35-летнюю женщину и ее 12-летнюю дочь доставили в больницу с ссадинами, рассказала пресс-секретарь Нацполиции области Оксана Калмыкова. 8-месячная девочка, которая была в коляске, травм не претерпела. По данным следователей на месте падения ограждения проводились ремонтные работы.

Как писали «ФАКТЫ», на днях под Тернополем грузовик с умершим водителем снес забор и электроопору.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter