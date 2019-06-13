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В Харькове строительный забор обрушился на женщину с ребенком: видео и детали с места
В Харькове на улице Бакулина металлический забор упал на прохожих. Пострадала женщина, которая шла по тротуару с детской коляской.
Инцидент произошел 13 июня около 16:00. В этом месте расположено здание Научно-исследовательского института экологических проблем. Об этом говорится в Facebook-сообществе UA: Харків.
35-летнюю женщину и ее 12-летнюю дочь доставили в больницу с ссадинами, рассказала пресс-секретарь Нацполиции области Оксана Калмыкова. 8-месячная девочка, которая была в коляске, травм не претерпела. По данным следователей на месте падения ограждения проводились ремонтные работы.
Как писали «ФАКТЫ», на днях под Тернополем грузовик с умершим водителем снес забор и электроопору.
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..