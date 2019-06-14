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Поплатился за «зайца»: биограф рассказала, как знаменитый сатирик Аркадий Райкин оказался на год в Бутырке

Самый известный советский сатирик Аркадий Райкин провел год своей жизни в Бутырской тюрьме, хотя и не любил упоминать этот факт в своей биографии. Об этом пишет российский ресурс.

О данном эпизоде жизни Райкина рассказала Елизавета Уварова, которую называют личным биографом артиста. По словам Уваровой, долгое время общавшейся с Райкиным при сборе материала для своей книги, она заметила, что 1928 год у сатирика «выпадает», он о нем ничего не рассказал.

Семья Райкиных жила тогда в Ленинграде и будущей знаменитости было 17 лет. Юноша часто ездил в московские театры и, не имея денег на билеты, якобы проникал на представления «зайцем». Однажды таким образом он попал на правительственный концерт. После его окончания на выходе Райкина задержали, поскольку у парня отсутствовал спецпропуск на мероприятие.

Последовал арест по подозрению в шпионаже и год будущего артиста продержали в Бутырской тюрьме. Затем обвинения были сняты и Райкина освободили.

Фактически это единственное упоминание об эпизоде с тюрьмой со ссылкой на самого Аркадия Райкина.

… и косвенное подтверждение

Телеканал «Москва 24» несколько по-другому интерпретировал данную историю — в документальном фильме «Раскрывая тайны звезд: Аркадий Райкин» было сообщено, что задержали 17-летнего Райкина в 1929 году. Причина, обстоятельства и срок задержания — те же, что и по воспоминаниям Елизаветы Уваровой (ссылка на нее как на источник в фильме не дается).

Текст об этом эпизоде в жизни Райкина в фильме закадровый, его озвучивает диктор. Ни один из многочисленных родственников, коллег, друзей и знакомых артиста, участвовавших в съемках, об данном случае никак не упоминает.

Обвинение в «контрабанде»

В биографии Аркадия Райкина был эпизод, когда его все же обвиняли в уголовщине (неофициально) — речь шла о контрабанде драгоценностей. По словам бывшей актрисы Ленинградского театра миниатюр Ирина Петрущенко, в свое время работавшей с Райкиным, во второй половине 60-х годов по стране начали распространяться «просто жуткие» слухи о том, что артист пытался вывезти в Израиль гроб с телом покойной матери Елизаветы Гуревич-Райкиной, при этом набив деревянный ящик драгоценностями.

Райкина по этому поводу даже вызывали на Лубянку. Про артиста затем годами говорили, что он «арестован с мешком золота», «застрелился» и еще много чего. Слухи «добрые люди» доносили в том числе до детей сатирика.

Ирина Петрущенко объясняет появление и муссирование подобных сплетен тем, что у Аркадия Райкина было много врагов. Ему очень часто в творческом плане вставляли палки в колеса, и делали это на самом высоком уровне, в том числе, по линии КГБ — третировали по поводу репертуара, не пускали выступать в Москву…

Ни одно из таких «обвинений» в результате не подтвердилось. Но подобная нервотрепка серьезно сказывалась на здоровье артиста, заканчиваясь сердечными приступами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Аркадий Райкин и Роман Карцев поссорились после того, как знаменитый сатирик раскритиковал номер своего начинающего коллеги.

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