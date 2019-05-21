Почему Аркадий Райкин поссорился с Романом Карцевым: названа причина

Мир

В октябре прошлого года ушел из жизни один из самых известных юмористов СНГ Роман Карцев. На похороны друга приехали знаменитые артисты, в числе которых были Михаил Жванецкий, Алла Пугачева и многие другие. Они признавались, что миниатюры сатирика еще долгие годы будут разбирать на цитаты, пишет «Стархит».

Издание напоминает, что звезда Романа Карцева зажглась благодаря Аркадию Райкину. Именно он заметил талант молодого юмориста, который на тот момент работал на заводе, но всю жизнь мечтал о сцене. После импровизированных проб Аркадий Исаакович предложил подопечному войти в состав театра, а сатирик попросил принять с собой и двух друзей: Михаила Жванецкого и Виктора Ильченко.

Через несколько месяцев троицу знал уже весь Советский Союз. Их успеху позавидовал Райкин, который стал чинить препятствия, а в один из дней на репетиции даже жестко отчитывать подопечных, назвав их работу неудачной.

«Попросил не делать импровизаций, а мы решили поинтересоваться почему. Он вспылил, а затем сказал: «Ты что, думаешь, что понимаешь в юморе больше, чем я», — спросил Аркадий Исаакович, а Карцев ответил «да».

Сын Райкина, Константин Аркадьевич, считает: отец не просто ведущий или актер, он руководитель театра, который был построен под него. «Все было подчинено его лидерству», — добавил режиссер. Поэтому он не смог стерпеть упрека молодого юмориста, и Карцев после разговора отправился писать заявление об уходе, мгновенно превратившись из звезды всесоюзного масштаба, в простого ведущего концертов.

Роман Андреевич не затаил обиду на учителя, хоть и признавал, что первое время было тяжело. В 70-х организовал театр одесских миниатюр, а в 90-х стал работать в Москве вместе с Михаилом Жванецким и Кларой Новиковой. После смерти друга и соратника Виктора Ильченко он начал выступать перед публикой один, хотя ему неоднократно предлагали возглавить театр.

В 2017 году, общаясь с журналистами, Карцев признался, что уже много лет никто не может его рассмешить: ни телевидение, ни друзья, ни кино.

«Не вижу райкинского или чаплинского юмора. Не вижу чего-то настоящего, зрители опустились, как и юмор», — говорил комик.

Летом прошлого года юморист неожиданно почувствовал себя плохо и был экстренно госпитализирован с инсультом. Несколько месяцев реабилитации пошли на пользу и звезду уже хотели выписывать, но затем ему стало хуже. В эфире документального фильма «Роман Карцев. Почему нет, когда да?» сын актера рассказал, что у отца случился инфаркт, который он уже не смог пережить.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Роман Карцев считал, что юмор великих исчезнет вместе с ними, и даже несмотря на появление чего-то нового, никто не сможет повторить мастеров прошлого.

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