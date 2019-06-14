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Бизнес-партнера Коломойского облили помоями (видео)
Народного депутата от фракции Блока Петра Порошенко и бывшего кандидата в президенты Украины на выборах 2019 года Александра Шевченко в результате конфликта облили из ведра с помоями. Об этом неприятном инциденте нардеп лично сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, инцидент произошел в четверг, 13 июня, после того, как ему позвонил владелец иванофранковской строительной компании Мельник Груп Дивелопмент Иван Мельник и назначил встречу в парке Военных Ветеранов в Ивано-Франковске в присутствии своего делового партнера.
Как утверждает нардеп, деловым партнером оказался местный бандит Мирослав Кальян, известный в преступных кругах по прозвищу «Патлатый».
«Я встретился с Иваном Мельником и его партнером-бандитом. Они сразу же начали угрожать мне. Требовать, чтобы я не выдвигался в Верховную Раду Украины от города Ивано-Франковска, потому что в округе, как они говорили, должен победить юрист господина Мельника Александр Богачев, которого они пытаются выдвинуть от партии «Слуга народа», — написал он.
По словам Шевченко, Мельник и бандит начала угрожать ему началом кампании с клеветой в СМИ, которые принадлежат Мельнику, а также грозились физической расправой ему и его семье. Однако, как отмечает депутат, он лишь посмеялся им в ответ.
После чего под видом работника коммунальных служб города к нему подошел мужчина и вылил не него ведро с помоями.
В свою очередь Шевченко потребовал от правоохранительных органов дать оценку действиям и угрозам группировки в отношении народного депутата. Кроме того, он обратился к Владимиру Зеленскому дать оценку людям, которые стремятся при помощи использования его имени проникнуть в Раду.
«Очевидно, что стремятся они туда вовсе не для служения народу, а для того, чтобы грабить народ», — уверен депутат.
Как известно, Александр Шевчено является партнером бизнесмена Игоря Коломойского по курорту Буковель. На выборы президента он шел от партии «Укроп», которую также связывают с Игорем Коломойским.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году курорт «Буковель» стал местом появления так называемых «зеленых человечков».
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..