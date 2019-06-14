Первое голосование отсеяло трех кандидатов на пост премьер-министра Великобритании

Мир

В четверг, 13 июня, состоялось первое голосование членов Палаты общин (нижняя палата британского парламента), представляющих Консервативную партию, относительно претендентов на пост ее лидера и, следовательно, премьер-министра Великобритании. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Тереза Мэй 7 июня ушла в отставку. Тем самым она запустила сложный процесс выборов нового лидера тори.

Изначально свои кандидатуры выдвинули 11 человек. Затем бывший заместитель министра образования Сэм Джима отказался от участия в выборах. Он был единственным из претендентов, кто поддерживает идею проведения второго референдума по Brexit.

Первое голосование отсеяло еще трех соискателей. По его результатам предвыборную гонку вынуждены покинуть бывший лидер Палаты общин Андреа Ледсом (11 голосов), депутат Европарламента и экс-министр по вопросам иммиграции Марк Харпер (10 голосов) и бывший министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей (9 голосов).

В гонке остались семь участников. Выбыли все женщины, претендовавшие на пост премьер-министра. Безусловным лидером является бывший мэр Лондона и бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон (на фото в заголовке). Его кандидатуру поддержали 114 из 313 депутатов-консерваторов.

На втором и третьем месте оказались нынешний глава британского МИД Джереми Хант (43 голоса) и министр охраны окружающей среды Майкл Гоув (37 голосов). Кроме тройки лидеров в следующем раунде будут участвовать бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб (27 голосов), министр внутренних дел Саджид Джавид (23 голоса), министр здравоохранения Мэтт Хэнкок (20 голосов) и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт (19 голосов).

Следующее голосование в парламенте назначено на 18 июня. Список покинут претенденты, которые наберут менее 32 голосов. Каждый следующий тур голосования будет отсекать кандидата, занявшего последнее место. Так будет продолжаться до тех пор, пока не останутся только два претендента. И вот тогда к выборам подключатся все члены Консервативной партии. Голосовать они будут по почте. Идти на избирательные участки не придется. Нового лидера консерваторов на посту премьер-министра должна будет утвердить королева Елизавета II. Но это уже формальность.

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