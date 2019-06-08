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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2013
Скульптор: Raul Rubio
Размер: 46×29 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Сегодня, во Всемирный день донора крови, мне хотелось рассказать вам, друзья мои, о многом таком, что так или иначе связано с жертвенностью и нашим участием в этом. Хотелось вспомнить о том, как много раз прежде — и в годы учёбы в университете, и во время службы в стройбате, да и потом — приходилось участвовать в процессе, по сути, интимном, священном, порою трогательном и даже душераздирающем. Кстати, каждый год к этому дню выбирают девиз, как бы символизирующий происходящее. В прошлом году он, например, звучал так: ''Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью…''
Вот это ''Поделись жизнью'', как мне кажется, и является сутью жертвенности — во имя спасения жизни другой. Жизни близкого нам человека. Или жизни человека, о котором раньше нам даже не приходилось слышать. Но, выбирая фарфоровые композиции для сегодняшней презентации и остановившись на этих уникальных произведениях, связанных с культурой древней Индии, я решил и рассказ свой посвятить истории из того же времени. Я думаю, что вы поймёте, почему.
После выдающейся битвы пятеро братьев Пандавов, сыновей царя Панду, правившего одно время в Индии, решили отметить свою победу небывалым жертвоприношением. Они раздали бедным людям просто несметные богатства. По словам свидетелей, ничего подобного никто и никогда прежде не видел. Когда обряд жертвоприношения был окончен, в жертвенном зале вдруг появился мангуст — небольшое животное, чем-то напоминающее кошку. Одна половина его тела была покрыта золотом, при этом другая оставалась обычной. Он начал кататься по полу, упрекая присутствующих:
- И это вы называете жертвой? Не обманывайте себя. Какая же это жертва?
С мангустом вступили в спор едва ли не все, кто там был:
- Как ты можешь такое говорить? Ты видел, сколько денег и драгоценностей было отдано людям? Ты знаешь, сколько бедняков стали теперь богатыми и счастливыми?..
На эти слова мангуст ответил такими словами:
''В одной деревушке жил бедный брамин со своей женой, сыном и невесткой. Так случилось, что много дней подряд они уже голодали, ибо у людей, ходивших на проповеди к брамину, не было ни денег, ни еды, чтобы хоть как-то его отблагодарить. Наконец-то, отцу семейства удалось раздобыть немного муки. Он принёс её домой и жена испекла четыре маленькие лепёшки. Но не успели все сесть за стол, как в дверь постучал нищий странник. А гость в Индии, как известно, священен, и почитается, как бог.
Пригласив гостя к столу, брамин отдал ему свою лепёшку. Быстро съев её, странник взмолился:
- Эта еда только породила во мне страшный голод, ведь я не ел уже 10 дней подряд. Не найдётся ли у вас ещё чего-нибудь поесть?
Несмотря на возражения хозяина, его жена сказала:
- Если у тебя уже ничего не осталось, моя обязанность — поддержать мужа…
И отдала гостю свою лепёшку. Затем так же поступили сын и невестка. Насытившись, нежданный гость покинул их дом, не забыв всех благословить.
- До утра всем четверым дожить уже не довелось, — завершая свой рассказ, мангуст обвёл присутствующих печальным взглядом. — Несколько пылинок той спасительной муки просыпались на пол, по которому в тот день я прошёл, став наполовину золотым. С тех пор я хожу по всему свету, надеясь найти пример подобной жертвы, но нигде не нахожу, оставаясь лишь наполовину золотым. Потому я и говорю вам: то, что вы сделали, вовсе не жертва…''
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.