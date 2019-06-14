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Вице-чемпиона мира по футболу ограбили в Милане (фото)
Вице-чемпион мира в составе сборной Хорватии, полузащитник «Интера» Иван Перишич обратился в полицию Милана с заявлением об ограблении квартиры, сообщает La Stampa.
По данным источника, злоумышленники проникли в квартиру 30-летнего Перишича, пока тот находился в лагере сборной Хорватии. Уточняется, что у игрока украли трое часов (два аксессуара принадлежали супруге хорвата, третьи часы — игроку) общей стоимостью 82 тысячи евро. Речь идет о Rolex (20 тысяч евро), ограниченной коллекции Audemars Piguet (50 тысяч) и Hublot (12 тысяч).
Как выяснилось, все часы лежали в ящиках одного из шкафов в роскошной квартире на 19-м этаже небоскреба Bosco Verticale — одного из самых известных современных миланских зданий, название которого переводится как «Вертикальный лес» из-за растительности, которой он «опоясан».
Тот самый «Вертикальный лес», в котором живет семья Ивана Перишича
Интересно, что вор оставил коробки, в которых хранились часы, и больше ничего не взял из квартиры, хотя там находились и деньги, и драгоценности.
— В последний раз я видел эти часы 27 мая, перед тем, как отправиться в Хорватию, — сказал Иван Перишич в комментарии La Stampa, добавив, что следов взлома квартиры нет.
Кстати, небоскреб, в котором Перишич живет со своей женой и двумя детьми, хорошо охраняется. У входа — круглосуточная охрана, а также есть список лиц, которым владельцы квартир дали разрешение на получение резервного ключа от охранника и вход в квартиры в их отсутствие. Единственный человек, получивший такое разрешение от семьи Перишич, — их горничная. Но на данный момент неясно, подозревается ли она в краже, а также разговаривала ли с ней полиция.
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Фото Getty Images
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!