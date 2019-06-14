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У Мэрайи Кэри был роман с танцором во время помолвки с миллиардером: в сеть попало неприличное видео

У американской певицы Мэрайи Кэри был тайный роман с ее нынешним бойфрендом, танцором Брайаном Танакой, в то время, когда она была помолвлена с австралийским миллиардером Джеймсом Пакером. Британское издание Daily Mail опубликовало не слишком приличное видео, сделанное в датском отеле, когда Кэри еще официально была невестой бизнесмена — за несколько месяцев до расторжения их помолвки в 2016 году.

На видео одетое в мини-платье певица ведет себя с Брайаном более, чем свободно — в том числе усаживается на его полуобнаженный живот, после чего пара совершает довольно похабные движения.

Кроме того, как пишет издание, Мэрайя, отдыхая на яхте вместе с женихом, посылала Брайану, который называл ее «киской», свои фото в голом и полуголом виде, которые делали члены ее команды. Из обмена сообщениями Танаки, работавшего в подтанцовке Кэри, и одного из помощников певицы, становится также ясно, что танцор и певица проводили вместе ночи: обсуждался план, как сделать визит Кэри к Брайану секретным, чтобы никто не видел, как она приходит к нему.

Эти фото звезда посылала Танаки

Мэрайя и Джеймс

Брайан и Мэрайя с кольцом Джеймса

После того, как Джеймс разорвал помолвку, Мэрайя начала уже официально встречаться с Ттанакой, который моложе нее на 13 лет. А от Пакера поп-звезда добиться выплаты «отступных» в размере около 10 миллионов долларов. Кроме того, певица оставит себе подаренное австралийским миллиардером кольцо с огромным бриллиантом стоимостью по меньшей мере семь миллионов долларов.

Изначально поп-дива требовала от бывшего жениха 50 миллионов в качестве компенсации за разрыв их помолвки.

Дважды разведенная Кэри и Джеймс Пакер начали встречаться летом 2015 года. В январе 2016 года пара объявила о своей помолвке, а в сентябре того же года они со скандалом расстались. Пакер назвал свои отношения с певицей большой ошибкой.

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