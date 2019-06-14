Мир

Жительница американского штата Флорида Стэйси Чайлдс-Райт собрала гостей на вечеринку, чтобы сообщить пол своего будущего ребенка. Доверить объявление этой новости решено было доверить домашнему питомцу Стэйси и ее супруга Чэда (который работает во Флоридской комиссии по охране рыб и диких животных) — аллигатору по кличке Амос, который живет у них с 2000 года.

Чэд принялся махать перед носом хищника палкой с черным шариком на конце. В конце концов Амос ухватил шарик зубами, и в воздух взметнулось облако розового порошка. Зрители начали радостно аплодировать.

Однако, как пишет издание Daily Star, пользователей сети, похоже, больше впечатлила реакция будущего отца. Судя по всему, для Чэда пол младенца, как и для гостей, стал сюрпризом. И его явно разочаровало, что у него родится девочка. Он немедленно бросил палку и отошел в сторону, встав вдалеке от супруги.

Видео получили более 1,3 миллиона просмотров в соцсети Facebook. «Если бы мой муж так прореагировал на известие о поле нашего ребенка, я бы тут же скормила его аллигатору», — написала одна из женщин. Еще один отметил, что это была «глупейшая вещь» из всех, что он видел до сих пор. Кто-то озаботился состоянием животного, которое наглоталось порошка. А остальные просто ограничились поздравлениями.

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