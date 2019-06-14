"Друзья Путина" из девяти стран ЕС создали новую фракцию в Европарламенте

Мир

В четверг, 13 июня, в Европарламенте была сформирована новая фракция — «Идентичность и демократия» (ID). В нее вошли депутаты от правых популистских партий из девяти стран Евросоюза. На сегодняшний день фракция включает в себя 73 человека, что делает ее пятой по численности в новом составе Европарламента.

Большинство членов ID — итальянские депутаты из «Лиги», которые получили 28 мандатов. Французские правые популисты во главе с Марин Ле Пен владеют 22 местами в Европарламенте, немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 11 местами.

Остальные члены фракции представлены Австрийской партией свободы, «Фламандским интересом» из Бельгии, «Истинными финнами», Датской народной партией, чешской партией «Свобода и прямая демократия» и Консервативной народной партией Эстонии.

Председателем фракции стал Марко Цанни из итальянской «Лиги». Его заместителями избраны сопредседатель АдГ Йорг Мойтен и генеральный секретарь французского «Национального объединения» Николя Бэ, ближайший соратник Марин Ле Пен.

Как заявил Мойтен, ID не ставит своей целью раскол ЕС. «Мы хотим и будем работать конструктивно», — пообещал немецкий политик. При этом тут же добавил, что фракция будет часто говорить «нет», поскольку считает многие решения, принятые предыдущим составом Европарламента нонсенсом. «Мы здесь не для того, чтобы искать друзей», — отметил Мойтен.

В Европарламенте предыдущего созыва у так называемых «друзей Путина» было в общей сложности 36 мандатов. Фракция называлась иначе — «Европа наций и свобод». Двойному росту способствовал успех правых популистов на майских выборах в Европарламент, а также присоединение к прежней фракции депутатов от итальянской «Лиги». Тем не менее, у ID есть основания для недовольства. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини ставил целью сделать объединение популистов и националистов третьей по численности фракцией в Европарламенте. Решить эту задачу «друзья Путина» не смогли. Вероятно, Сальвини рассчитывал на то, что к новой фракции присоединятся британские евроскептики во главе с Найджелом Фаражом. Однако сторонник Brexit предпочел пока находиться вне фракции.

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