«Реал» потратил летом на новичков рекордные 303 млн евро и еще хочет «японского Месси» (фото, видео)

Спорт

Мадридский «Реал», в кои-то веки завершивший сезон без единого трофея, демонстрирует сумасшедшую активность на трансферном рынке. На приобретение новичков Королевский клуб уже потратил рекордные для одного «окна» 303 млн евро. Ряды команды Зинедина Зидана уже пополнили французский защитник «Лиона» Ферлан Менди (48 млн евро), лидер «Челси» бельгиец Эден Азар (100 млн), сербский форвард «Айнтрахта» Лука Йович (60 млн), бразильский защитник «Порту» Эдер Милитао (50 млн) и бразильский форвард «Сантоса» Родриго Гоэс (45 млн).

Как сообщает издание As, ранее больше всего на покупку новых футболистов «Реал» потратил летом 2009 года, когда подписал Криштиану Роналду (94 миллиона евро), Кака (60 млн), Карима Бензема (35 млн), Хаби Алонсо (34,5 млн), Рауля Альбиоля (15 млн), Альваро Негредо (5 млн), Альваро Арбелоа (4 млн) и Эстебана Гранеро (4 млн). Общая сумма трат составила 251,5 миллиона евро.

Впрочем, Королевский клуб, похоже, еще не осуществил все запланированные на лето трансферы. Как сообщает Marca, «Реал» близок к покупке 18-летнего японского полузащитника ФК «Токио» Такефусы Кубо по прозвищу Таке, которого часто называют «японским Месси». Мадридский клуб уже предложил за Кубо 2 млн евро, а самому таланту — пятилетний контракт с зарплатой 1 млн евро в год. В 2019 году Кубо в 16 матчах за «Токио» забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

18-летний Такефуса Кубо

Пока же на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоялась презентация звездного новичка «Реала» — бельгийца Эдена Азара (на фото в заголовке). По такому случаю на трибунах арены собрались 50 тысяч болельщиков! Не рекорд, но все же впечатляет (в свое время презентацию бразильца Кака на «Сантьяго Бернабеу» посетили 55 тысяч человек, а на португальца Криштиану Роналду пришли поглазеть 80 тысяч фанатов).

Кстати, во время презентации Азар рассекал по полю домашней арены мадридского гранда в футболке «Реала» с фамилией, но без игрового номера. Как известно, в «Челси» на спине бельгийца красовалась «десятка», но в «Реале» она занята хорватом Лукой Модричем.

«Я связывался с Модричем через Ковачича и спросил его, могу ли я получить 10-й номер. Лука ответил отказом. Мы шутили об этом. Я не думаю, что номер важен, я просто хочу играть», — заявил Эден Азар во время пресс-конференции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стала известна зарплата Эдена Азара в «Реале».

Фото ФК «Реал», Getty Images

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