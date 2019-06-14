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- 12:40 Сборная Украины после побед над Сербией и Люксембургом поднялась в топ-25 рейтинга ФИФА
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Сборная Украины после побед над Сербией и Люксембургом поднялась в топ-25 рейтинга ФИФА
В пятницу, 14 июня, опубликован обновленный рейтинг ФИФА, в котором сборная Украины после побед над Сербией (5:0) и Люксембургом (1:0) поднялась на три места — с 27-го на 24-е, обойдя Румынию, Японию и США (для сравнения: Россия — на 43-й позиции).
Отмечу, что в топ-пятерке всего одно изменение: рейтинг по-прежнему возглавляют Бельгия, Франция, Бразилия и Англия, а вот Хорватию с пятой строки на шестую сместила Португалия.
Что же касается других соперников команды Андрея Шевченко в отборочной группе Евро-2020, то Сербия — на 34-й позиции (минус пять мест), Люксембург — на 90-й (минус четыре) и Литва — по-прежнему на 132-й.
Ближайший официальный матч сборная Украины проведет 7 сентября в Вильнюсе против команды Литвы.
Напомню, что рекордно высокое для себя 13-е место в рейтинге ФИФА наша сборная занимала по итогам выступления на ЧМ-2006, где подопечные Олега Блохина дошли до четвертьфинала.
К сожалению, УЕФА завел дисциплинарное дело на сборную Украины из-за поведения болельщиков на матче с Сербией. Как сообщает пресс-служба Европейского футбольного союза, «желто-синие» обвиняются в использовании на «Арене Львов» пиротехники, бросании предметов на поле, блокировке лестничных проходов и плохом освещении стадиона. Вердикт вынесут 18 июля.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич отправлен в отставку.
Фото ffu.ua
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