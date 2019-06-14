«Утюжили» два часа: выяснились жуткие детали обстрела жилых домов в Марьинке (фото)

Происшествия

14 июня боевики обстреляли со стороны оккупированного Донецка Марьинку. В городе разрушен жилой дом № 292 на улице Шевченко. Чудом никто не погиб, но четверо членов семьи пострадали. Всех, кто был дома в момент взрыва, военным пришлось извлекать из-под завалов. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Военные вытащили из-под завалов 86-летнего хозяина дома. Его сильно ударило о стену взрывной волной. Предварительный диагноз — перелом позвоночника. У его невестки — перелом ноги и осколочные ранения, у 62-летнего сына — травма плеча и ранения лица. Пострадала и 30-летняя внучка деда, у нее также выявлены осколочные ранения, а у ее старшей девятилетней дочери врачи подозревают контузию. Жена хозяина и его двухлетний правнук почти не пострадали, но находятся в состоянии шока. Четыре человека госпитализированы. Большая семья осталась без жилья. Местные власти еще не знают, куда поселят людей. Пока предложила пожить у нее в резервной квартире директор школы, которую посещает девятилетняя правнучка хозяина дома. Сейчас пострадавшей семье собирают вещи и продукты.

«Утюжили обстрелом с пяти до семи утра. Это здесь происходит постоянно. На улице, которая подвергается постоянным обстрелам оккупантов, почти не осталось жителей. Здесь даже в бронике находится опасно. И даже волки сюда не заходят, хотя расплодилось их за годы войны в этих местах великое множество, ведь охота из-за войны запрещена», — рассказали «ФАКТАМ» местные жители, чья улица расположена в более «тихом» месте. Во время нашей беседы была слышна удаленная перестрелка из стрелкового оружия. Также собеседники утверждают, что позиции боевиков находятся в пределах видимости. «Мы по-прежнему видим, как они там у себя ходят, настраивают оружие», — говорят местные жители.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на днях украинским военным удалось взять под полный контроль населенный пункт Марьинка. Теперь до окраины оккупированного Донецка остается несколько сотен метров.

Также ВСУ заняли вражеские позиции под Мариуполем, на которых были обнаружены вооружение и амуниция российского производства.

Фото НПУ и со страницы военного журналиста Тараса Корниюка

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