Мир

Главари "ДНР" засветились на Мадагаскаре: что они там делали

Пособники главаря террористической организации «ДНР» Дениса Пушилина Андрей Крамар и Роман Поздняков в 2018 году принимали участие на выборах в Мадагаскаре в составе российских политтехнологов.

Они выполняли важную роль в группе так называемых российских «туристов», сообщает BBC.

Отмечается, что Крамар и Поздняков известные личности на Донбассе. Они вместе с экс-депутатом гордумы Курчатова в Курской области РФ Алексеем Муратовым организовали финансовую пирамиду «Партия освобождения».

Позже в 2013 году Муратова задержали в Индии по обвинению в финансовом мошенничестве. Муратова освободили под залог после голодания. Это произошло с помощью адвоката, которого нанял российский консул. Крамар приезжал в Индию помогать Муратову, а позже они вместе нелегально поехали из страны, оставив в полиции свои документы и вещи.

Уже весной 2014 года, когда Пушилин уже был одним из лидеров донецких сепаратистов и возглавил так называемую «Народную Раду», он назначил Крамара и Муратова представителями террористической организации «ДНР» в РФ.

Поздняков и Крамар прибыли в Мадагаскар в начале 2018 года в составе большой группы российских «туристов», которые на самом деле были российскими политтехнологами и их переводчиками. Их целью было получение политического влияния через поддержку кандидатов на президентских выборах в конце 2018 года.

Кандидаты сообщили, что им предлагали деньги и организацию агитационной кампании. Они утверждали, что транши по несколько тысяч евро передавались наличными, зато с кандидатами заключали контракт: ближе ко дню голосования — 7 ноября 2018 года — им сказали, что они должны поддержать ту креатуру россиян, которая имеет наибольшие шансы на прохождение во второй тур.

Россияне заключили такие соглашения меньшей мере с шестью кандидатами из 36-ти. Бывший премьер Мадагаскара Жан Березики и пастор Андре Кристиан Майоль, который собирает толпы на стадионах, признались, что получали деньги от российских политтехнологов.

«Они заплатили наличными, в чемодане. Они еще внесли избирательный залог за участие в президентских выборах. 12 000 евро — залог, 5000 евро в чемодане», — признался Майоль.

Кроме финансов, россияне предлагали кандидатам в президенты Мадагаскара агитационные материалы, а также организовывали для них встречи с избирателями и митинги.

Помимо работы в предвыборной кампании, Поздняков и Крамар интересовались возможностями заработка на недрах Мадагаскара. Прежде всего, их интересовало золото.

Позже полиция Мадагаскара потребовала, чтобы несколько российских политтехнологов — в том числе Крамар и Поздняков — покинули страну, и им запретили въезд.

Как писали «ФАКТЫ», в последние годы Кремль наращивает влияние на страны Африки, прежде всего на Демократическую Республику Конго, Судан, Ливию, Мадагаскар, Анголу, Гвинею, Гвинею-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и ЦАР.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter